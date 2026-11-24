Por Amanda Ferreira

Publicada em 24/11/2026 às 16h12

Seis estudantes do Colégio Tiradentes da Polícia Militar Unidade I (CTPM I), em Porto Velho, conquistaram o 1º lugar na modalidade Práticas Artísticas, nível I, da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), e garantiram classificação para a etapa nacional, que acontece de 23 a 29 de novembro, em João Pessoa. A iniciativa conta com o apoio do governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e integra o Programa Mais Ciência na Escola, do governo Federal, em articulação com as ações da rede estadual voltadas ao atendimento de estudantes com Altas Habilidades/Superdotação nas Salas de Recursos Multifuncionais.

Com idades entre 11 e 14 anos, os estudantes Luiz Neves, Wriel Ruiz, Davi Leite, Isaac Uchoa, Emanuele Garcia e Gusthavo Mendes formam a equipe Demolidor. Inspirado na obra O Pequeno Príncipe, o projeto utiliza a tecnologia como ferramenta de aprendizagem e inclusão, permitindo que cada participante contribua de acordo com suas potencialidades.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidenciou a importância de iniciativas que ampliam as oportunidades educacionais e valorizam as diferentes potencialidades dos estudantes. “A participação em projetos científicos e tecnológicos contribui para o desenvolvimento de habilidades, o fortalecimento da inclusão e a construção de experiências de aprendizagem que estimulam a autonomia e o protagonismo estudantil.”

O titular da Seduc, Alisson Maia, ressaltou que é primordial desenvolver práticas pedagógicas que reconheçam as capacidades dos estudantes e promovam a participação de todos no ambiente escolar. A integração entre robótica, educação especial e atividades científicas amplia as possibilidades de aprendizagem e reforça o trabalho desenvolvido nas Salas de Recursos Multifuncionais.

À frente do projeto, a professora Alexsandra Lima, que atua no Atendimento Educacional Especializado (AEE), explicou que a robótica impulsiona a inclusão ao permitir que estudantes com diferentes habilidades trabalhem juntos e contribuam de acordo com suas potencialidades. “Na robótica, cada um tem uma habilidade que é evidenciada dentro da equipe. Tem aquele que gosta de programar, o que prefere apresentar, o que gosta de montar e o que se identifica com a organização. Cada um desempenha um papel. Nosso trabalho é reconhecer essas habilidades e fazer com que todos participem.”



O estudante Wriel Ruiz, comentou que a escolha da obra O Pequeno Príncipe foi inspirada na leitura de um exemplar que ganhou da mãe. A partir da história, surgiu a ideia de representar os personagens com robôs. “Todos os robôs realizam movimentos com o auxílio de motores. A Raposa, por exemplo, reconhece caminhos pré-definidos, enquanto a Rosa conta com sensores que permitem identificar distâncias. Assim, conseguimos representar os personagens e reproduzir algumas de suas características por meio da robótica.”

LITERATURA, TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE

Programados para realizar movimentos, identificar cores e reconhecer distâncias, os robôs exigem conhecimentos de programação, matemática e raciocínio lógico

O projeto que garantiu a classificação tem como inspiração a obra O Pequeno Príncipe, transformada pelos estudantes em uma apresentação teatral que une literatura, robótica e sustentabilidade. A narrativa aborda temas como: amizade, cuidado, responsabilidade e valorização da vida. Para a etapa estadual, a equipe utilizou um robô e um cenário que contava com uma raposa confeccionada em papelão. Na preparação para a etapa nacional, a apresentação ganha novos elementos, com três robôs que representam o Pequeno Príncipe, a Rosa e a Raposa.

A construção dos equipamentos utiliza kits lego EV3 e lego spike prime, motores, sensores e peças produzidas em impressora 3D. O cenário também incorpora materiais reutilizados, como: papelão, garrafas pet e filtros de café. Programados para realizar movimentos, identificar cores e reconhecer distâncias, os robôs exigem conhecimentos de programação, matemática e raciocínio lógico. Entre os desafios estão, ajustar os sensores, sincronizar os movimentos com a apresentação e realizar testes para corrigir falhas.

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA

A Olimpíada Brasileira de Robótica incentiva o interesse pela ciência e tecnologia entre estudantes da Educação Básica. A etapa nacional reúne equipes de diferentes regiões do país, proporcionando o intercâmbio de conhecimentos e o reconhecimento de projetos desenvolvidos no ambiente escolar.