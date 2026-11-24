Por sebrae

Publicada em 24/11/2026 às 15h58

Planejamento, organização financeira e estratégias de divulgação ajudam empreendedores a ampliar as vendas sem comprometer a saúde do negócio

Com a proximidade da Black Friday e do Natal, o comércio entra em um dos períodos mais movimentados do ano. Em Porto Velho e nos demais municípios de Rondônia, a expectativa é de aumento no fluxo de consumidores em busca de promoções, presentes e ofertas especiais. Para os pequenos negócios, as datas representam uma oportunidade de ampliar o faturamento, conquistar novos clientes e fortalecer sua presença no mercado.

O Sebrae em Rondônia orienta os empreendedores a se prepararem para o aumento da demanda com atenção à gestão financeira, ao estoque, à definição de preços e às estratégias de divulgação. Mais do que oferecer descontos, o desafio é transformar o movimento do fim de ano em resultados sustentáveis.

Planejamento começa antes das vendas

Antes de lançar promoções, o empreendedor deve avaliar custos, despesas operacionais e margem de lucro. A organização do estoque também é fundamental para evitar tanto a falta de produtos quanto compras acima da necessidade.

Outro cuidado importante é o fluxo de caixa. O aumento das vendas nem sempre significa dinheiro disponível imediatamente, especialmente em operações parceladas ou com custos adicionais de fornecedores.

Para apoiar os pequenos negócios, o Sebrae disponibiliza gratuitamente a trilha Gestão de Negócios na Prática, com conteúdo sobre planejamento, finanças e vendas.

Capacitação reforça preparo para o período

Além das orientações de gestão, o Sebrae tem investido na qualificação dos empreendedores rondonienses. Recentemente, mais de 120 empresários participaram do programa Turbina Vendas, iniciativa voltada ao fortalecimento das estratégias comerciais e da presença digital dos pequenos negócios. Durante a capacitação, foram abordados temas como marketing digital, inteligência artificial, produção de conteúdo, tráfego pago e relacionamento com clientes, competências cada vez mais importantes para quem deseja se destacar em datas como a Black Friday e o Natal.

O planejamento também pode ser reforçado com informações de mercado. Por meio do DataSebrae Rondônia, os empreendedores têm acesso a painéis e estudos sobre abertura de empresas, faturamento, crédito, mercado de trabalho, confiança dos pequenos negócios e transformação digital. Os dados ajudam a identificar tendências, planejar estoques, definir estratégias de divulgação e tomar decisões mais assertivas em períodos de maior movimentação comercial.

Descontos e divulgação exigem estratégia

Embora a Black Friday seja conhecida pelas promoções, os descontos precisam ser planejados. Reduções de preços sem análise dos custos podem comprometer a rentabilidade do negócio.

Alternativas como combos, ofertas segmentadas e condições especiais para produtos selecionados ajudam a movimentar o estoque sem prejudicar as margens de lucro. A transparência nas informações também contribui para fortalecer a confiança dos consumidores.

As ferramentas digitais são grandes aliadas nesse período. Redes sociais e aplicativos de mensagens permitem divulgar ofertas, apresentar produtos e manter contato direto com os clientes. Um calendário de publicações e respostas rápidas podem fazer diferença nos resultados.

Black Friday abre caminho para o Natal

As estratégias comerciais não precisam terminar com a Black Friday. A data pode servir como porta de entrada para as vendas de Natal, tradicionalmente um dos períodos de maior movimentação do comércio.

A criação de kits para presentes, a oferta de produtos complementares e campanhas direcionadas ajudam a manter o ritmo das vendas ao longo de dezembro.

Com planejamento, capacitação e boa gestão, os pequenos negócios podem aproveitar o aumento da demanda para fortalecer o relacionamento com os clientes e encerrar o ano com resultados mais consistentes.

Informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).