Por IG

Publicada em 24/11/2026 às 15h45

O cantor Renner publicou uma mensagem de carinho em homenagem a Rick Sollo (1966-2026), que faleceu em um acidente de helicóptero há dois meses. Nas redes sociais, o cantor desabafou sobre a saudade e a dor de ter perdido o amigo.

"Quanta saudade de você, irmão. Rick e Renner para sempre", disse Renner, que publicou uma foto em que os dois aparecem abraçados durante um show.

Em outro momento, o artista agradeceu o apoio que tem recebido do público após a tragédia: "Agradeço aos fãs do Brasil e do mundo, e a todos que amo e me amam também, pela força nesse momento", disse.

"Assim como meu coração sente a sua falta, parceiro, a minha voz sente a falta da sua. E isso dói muito! Mas continuarei nossa lida enquanto Deus permitir. Viva Rick e Renner! Viva todos os nossos fãs!", finalizou Renner.

Viúva de Rick também faz homenagem

Geralda Helena, viúva de Rick, também fez um forte desabafo nas redes sociais sobre a morte do cantor.

"Ainda é árduo acreditar que não vou mais ter você ao meu lado. Foram 44 anos de uma vida juntos, de amor, companheirismo, lutas, conquistas e muitos momentos felizes. Construímos uma família linda, tivemos dois filhos maravilhosos e fomos presenteados com quatro netos, que são parte do nosso maior tesouro", disse.

A esposa do cantor também fez um agradecimento por tudo o que Rick fez pela família e pontuou que ele era uma pessoa extraordinária na vida dela e dos filhos.

"A saudade é imensa, a falta que você faz é impossível de explicar. Mas o amor que construímos jamais vai morrer. Você continuará vivo em nossos filhos, nos nossos netos, lembrança que guardamos com tanto carinho. Obrigada por ter sido a minha vida, minha história e meu grande amor. Te amarei para sempre, até o dia em que Deus nos permitir nos encontrar novamente", disse.