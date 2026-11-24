Por IG

Publicada em 24/11/2026 às 15h34

Paolla Oliveira, de 44 anos, encantou os seguidores na segunda-feira (23) ao relembrar uma das personagens mais marcantes de sua carreira. Em uma postagem compartilhada no Instagram, a atriz resgatou momentos icônicos da influenciadora Vivi Guedes, vivida por ela em "A Dona do Pedaço" (2019), da Globo.

A novela voltou a ser exibida pela Globo nesta segunda-feira na faixa da tarde, substituindo "Avenida Brasil".

Na legenda da publicação, Paolla relembrou o bordão da personagem:"Oi, seguimores! Vivi Guedes na área". No carrossel, a atriz reuniu registros marcantes da personagem ao longo da trama escrita por Walcyr Carrasco.

Entre os momentos eleitos por Paolla está uma compilação de cenas quentes entre Vivi Guedes e seu par romântico na trama, Chiclete (Sérgio Guizé)."E quando a Vivi e o Chiclete inventaram a química", diz a legenda do vídeo.

Paolla também compartilhou um meme sobre um do momento em que a personagem é abandonada no altar pelo seu então noivo, Camilo (Lee Taylor) e, posteriormente, foge da igreja com Chiclete. Na postagem um internauta afirma estar ansioso para assistir a cena novamente. "Ansioso para rever a Vivi Guedes sendo abandonada no altar e fugindo com o amor da vida dela".