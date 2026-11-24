Por G1

Publicada em 24/11/2026 às 15h30

Os Estados Unidos se preparam para aplicar novas tarifas sobre produtos da China, da União Europeia e de outras 14 economias, segundo o jornal americano “The Wall Street Journal” e a Bloomberg News. As reportagens não detalham quais seriam todas as demais economias atingidas. A expectativa é que o anúncio aconteça ainda nesta semana.

Segundo as reportagens, as novas tarifas seriam uma tentativa do governo de Donald Trump de substituir parte das taxas derrubadas pela Suprema Corte dos EUA. A medida teria como alvo economias acusadas pelo governo americano de prejudicar a indústria do país ao subsidiar seus fabricantes e contribuir para um excesso de capacidade produtiva.

O anúncio deve ocorrer após a conclusão de uma investigação do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) sobre o excesso de capacidade produtiva nessas economias.

As novas tarifas devem ter como base a Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA, mecanismo que permite ao governo americano adotar medidas comerciais contra práticas estrangeiras consideradas prejudiciais aos interesses do país.

Ainda não há informações sobre as alíquotas, os produtos que serão atingidos nem a data em que as novas tarifas entrarão em vigor.

Segundo a Bloomberg, as novas tarifas são preparadas em um momento de crescente pressão política sobre Trump.

Além das críticas aos possíveis efeitos das tarifas sobre os preços pagos pelos consumidores americanos, Trump também enfrenta questionamentos por sua atuação na volta de Jensen Huang ao comando da Nvidia.

Trump, por sua vez, afirma que suas políticas tarifárias ajudam os fabricantes americanos e atraem novos investimentos para os Estados Unidos.

Em entrevista à Bloomberg na semana passada, o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, afirmou que China, União Europeia e outras economias prejudicam os produtores americanos ao abastecer o mercado dos EUA com produtos baratos em excesso.

Segundo Greer, a investigação do USTR deve ser concluída “muito em breve”. O órgão abriu a apuração em março, após a Suprema Corte dos EUA derrubar tarifas globais impostas pelo governo Trump com base em outra legislação.

A investigação que deve embasar as novas tarifas é diferente da que levou às cobranças anunciadas em julho, quando os EUA anunciaram taxas sobre importações provenientes de cerca de 60 parceiros comerciais, entre eles o Brasil.

As alíquotas variam de 10% a 12,5% e também foram implementadas com base na Seção 301, após uma investigação do USTR sobre como esses parceiros comerciais combatem a importação de produtos fabricados com trabalho forçado. O governo americano considerou insuficientes as medidas adotadas por essas economias.

Mais cedo, os EUA bloquearam a primeira tentativa do Brasil para abrir um painel na Organização Mundial do Comércio (OMC), grupo de especialistas que analisaria se as tarifas adicionais impostas pelo governo americano a produtos brasileiros violam as regras do comércio internacional.

O pedido brasileiro buscava levar a disputa para julgamento formal dentro da organização, por meio de um painel de especialistas. O objetivo é verificar se as cobranças feitas pelos EUA estão de acordo com as regras do comércio internacional assumidas pelos países membros da OMC.

O bloqueio dos EUA não encerra a disputa. O Brasil deve reapresentar o pedido de abertura do painel em uma próxima reunião da OMC. Na segunda análise, os Estados Unidos não poderão barrar a criação do grupo sozinhos: seria necessário haver consenso entre os membros da organização contra a medida.