Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 24/11/2026 às 15h07

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um novo apelo pela atenção do mundo às questões climáticas. Em discurso na manhã desta terça-feira (24), no Palácio do Planalto, Lula lamentou a falta de consenso no final da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31).

“O multilateralismo não sofre apenas quando as regras de convivência entre as nações são rompidas. Ele sai enfraquecido toda vez que os países se recusam a trabalhar juntos pelo bem da humanidade”, disse.

O presidente lembrou a tempestade registrada recentemente na cidade gaúcha de Tupanciretã, que resultou em cinco pessoas mortas e quase todas as casas do município destelhadas. “Todo o planeta será afetado pela mudança do clima”, alertou.

Ele também criticou, mais uma vez, a incapacidade do Conselho de Segurança das Nações Unidas para aprovar resoluções contra conflitos ao redor do globo e afirmou que “um mundo dividido não nos convém”.

“Todo o mundo padece as consequências de guerras que elevam os preços de combustíveis e fertilizantes. É positivo que membros permanentes do Conselho de Segurança se reúnam e assumam suas responsabilidades”.

Lula atribuiu a três dos cinco países com poder de veto no colegiado a responsabilidade pela instabilidade no planeta gerada pelos conflitos, devido à falta de ação no conselho.

“Mas não se deve esquecer que o mundo é maior do que os três. Só na ONU, somos 193 países com igual direito à soberania e ao desenvolvimento”, frisou.

Lula é defensor de uma reforma no Conselho de Segurança, com a atualização da composição e do funcionamento do órgão. Atualmente, Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido têm poder de veto sobre qualquer resolução do conselho.

Como, geralmente, EUA, Rússia e China, não estão juntos no mesmo lado de um conflito, o colegiado fica engessado e não se posiciona diante das guerras que ocorrem na Europa e Oriente Médio.

O presidente voltou a defender a escolha de uma mulher latino-americana para a sucessão na Secretaria-Geral da ONU. O mandato do português António Guterres se encerra em 1º de janeiro de 2027.

Credenciais

O discurso do presidente ocorreu durante cerimônia de entrega das cartas credenciais de embaixadores de 14 países. A entrega do documento ao presidente da República é uma formalidade que autoriza oficialmente a atuação de um embaixador no Brasil.

Lula recebeu cartas dos seguintes embaixadores:

Embaixador da República do Chile, Issa Kort Garriga;

Embaixador da República de Singapura, Chia Wei Wen;

Embaixadora do Reino da Espanha, María Consuelo Femenía Guardiola;

Embaixadora da República de Honduras, Kay Elizabeth Gaekel;

Embaixador da Nova Zelândia, Aramiro Tai Rakena;

Embaixadora da República da Estônia, Moonika Kase;

Embaixador do Canadá, Eric Walsh;

Embaixador do Grão-Ducado de Luxemburgo, Thomas Reisen;

Embaixador da República de Malta, Godfrey Carmel Xuereb;

Embaixador da União Europeia, Francisco André;

Embaixador da República Francesa, Julien Steimer;

Embaixador da República do Malawi , Brian Bowler;

Embaixadora da República Gabonesa, Roseline Patricia Mboukou Foutou;

Embaixadora do Reino Haxemita da Jordânia, Saja Sattam Al Majali.