Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 24/11/2026 às 15h10

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou o plano de negócios da estatal para o período de 2027 a 2031, com investimentos totais previstos de US$ 122 bilhões. Desse montante, US$ 113 bilhões são destinados a projetos da Carteira em Implantação e US$ 9 bilhões, da Carteira em Avaliação, composta por oportunidades com menor grau de maturidade.

"Esse é um plano construído com ambição e que será conduzido com responsabilidade. Isso significa disciplina de capital e rigor em cada decisão. Vamos investir em projetos que mantêm retorno positivo mesmo nos cenários mais desafiadores, todos sustentados por uma sólida governança de aprovação", destacou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, ao falar sobre o Plano de Negócios 2027-2031 (PN 2027-31), aprovado nessa segunda-feira (23).

A companhia reafirmou a ambição de manter posição de destaque no fornecimento de energia ao Brasil até 2050, expandindo simultaneamente a oferta de combustíveis fósseis e renováveis. Para viabilizar essa estratégia, a carteira de investimentos da estatal combinará crescimento e diversificação com disciplina de capital, manutenção da trajetória de desalavancagem e geração de valor aos acionistas e à sociedade.

A produção de óleo e líquido de gás natural (LGN) prevista alcança o nível de 2,9 milhões de barris por dia (bpd) no horizonte do PN 2027-31, além da oferta crescente de gás natural. O incremento na média diária ao longo do quinquênio é de 200 mil a 300 mil bpd em relação ao plano anterior, “levando a Petrobras a um patamar de produção sem precedentes na história da companhia”.

A produção comercial de óleo e gás deve chegar a 3,1 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) em 2027, passando para um patamar de 3,2 milhões de boed de 2028 a 2031.

A Petrobras estima destinar US$ 10 bilhões para atividades exploratórias no quinquênio, alinhadas aos desafios de reposição de reservas. Está incluída neste investimento a perfuração de cerca de 50 poços em áreas da Margem Equatorial, das margens Sul e Sudeste e demais bacias no Brasil e no exterior.