Por Assessoria

Publicada em 24/11/2026 às 14h57

Com grande participação popular, Vilhena comemorou 49 anos de emancipação

O município de Vilhena comemorou seus 49 anos de emancipação política com quatro dias de programação especial, entre 20 e 23 de novembro. As festividades, realizadas pela Fundação Cultural de Vilhena, reuniram famílias, crianças e moradores em diferentes pontos da cidade, com atrações culturais, musicais e atividades de lazer.

A programação teve início na sexta-feira, 20, na Praça Nossa Senhora Aparecida, com a Feira Agroartes, o tradicional acender das luzes de Natal e o show com cantores locais e a cantora Kira Garcez. A noite foi marcada pela presença de um grande público, especialmente famílias e crianças, que prestigiaram o início das comemorações.

No sábado, 21, o Ginásio de Esportes Jorge Teixeira recebeu pela primeira vez o Festival Interestadual de Fanfarras, que reuniu apresentações musicais e valorizou a cultura e os talentos participantes.

Já no domingo, 22, a programação musical contou com apresentações dos artistas locais DJ Kalil e Alipe Alves. Na sequência, o público acompanhou os shows nacionais gratuitos das duplas George Henrique & Rodrigo e Hugo & Guilherme, que animaram a noite e marcaram um dos principais momentos da programação.

Encerrando as comemorações na segunda-feira, 23, foi realizada a tradicional festa do bolo de metro, na Praça Genival Nunes, localizada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Neste ano, o bolo teve 49 metros, em referência aos anos de emancipação política e administrativa do município. O evento também contou com brinquedos e atrações voltadas ao público infantil.

Mesmo com a chuva, a celebração reuniu um grande número de moradores, que participaram do momento de confraternização e encerraram as festividades em homenagem aos 49 anos de história de Vilhena.