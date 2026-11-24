Por Etiene Gonçalves

Publicada em 24/11/2026 às 14h27

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) protocolou na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) o Requerimento nº 5300/2026 em que solicita ao governo do Estado informações e providências sobre a implantação do Cadastro Estadual de Pedófilos. O documento, lido em plenário em 17 de novembro deste ano, reitera integralmente o Requerimento nº 2292/2025, que segue sem resposta.

O cadastro foi instituído pela Lei nº 4.194/2017, e regulamentado pelo Decreto nº 29.602, de 29 de outubro de 2024, que atribuiu à Gerência de Estratégia e Inteligência (GEI), vinculada à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), a responsabilidade pela criação, atualização, divulgação e acesso ao sistema. Passados nove anos da lei e dois da regulamentação, o banco de dados segue sem funcionamento efetivo.

"O Cadastro Estadual de Pedófilos constitui importante instrumento de apoio à prevenção e ao enfrentamento de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, ao reunir informações sobre indivíduos condenados pela prática dos delitos abrangidos pela legislação estadual", sustenta a deputada na justificativa.

O requerimento é endereçado ao governador do Estado, com extensão ao secretário-chefe da Casa Civil e ao secretário de Estado da Educação (Seduc). A parlamentar pede sete blocos de esclarecimentos: as razões que impediram a implantação; as medidas administrativas, técnicas e operacionais já adotadas pela Sesdec e pela GEI, com documentação comprobatória; a identificação dos entraves administrativos, tecnológicos, operacionais e orçamentários; o planejamento para disponibilizar o cadastro no site da Sesdec, com critérios de acesso e mecanismos de proteção das informações; a existência de acordos de cooperação com órgãos de segurança pública e de justiça para integração dos dados; a apresentação de plano de ação ou cronograma atualizado, com etapas e prazos; e a tramitação do requerimento anterior.

Diante da falta de retorno ao pedido de 2025, Ieda Chaves cobra justificativa. "A ausência de resposta ao requerimento anterior compromete o adequado acompanhamento das medidas adotadas pelo Poder Executivo e dificulta o exercício da função fiscalizatória atribuída constitucionalmente a esta Casa Legislativa".

O texto também aponta o compartilhamento de informações como ponto sensível do projeto e cobra os critérios de acesso e os procedimentos previstos para alimentação, atualização e exclusão dos registros no sistema, que será hospedado no portal da Sesdec.

Na avaliação da deputada, o combate à violência sexual exige ação permanente e articulada. "O enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes exige ações contínuas, coordenadas e eficazes do Poder Público, sendo imprescindível assegurar que os instrumentos legalmente instituídos sejam efetivamente implementados e utilizados pelos órgãos competentes", acrescenta.

Dever de resposta

A parlamentar lembra ainda que a Constituição Estadual e o Regimento Interno impõem ao Executivo o dever de responder aos pedidos de informação da Alero. O artigo 31, § 3º, da Constituição de Rondônia prevê que a recusa ou o não atendimento, bem como a prestação de informações falsas, implicam crime de responsabilidade.

"Assim, a reiteração do pedido mostra-se necessária não apenas para obter esclarecimentos quanto às razões da não implementação do Cadastro Estadual de Pedófilos, mas também para identificar as providências já adotadas e assegurar a apresentação de planejamento e cronograma que permitam acompanhar a efetiva execução da legislação estadual", conclui.

Foto: Rafael Oliveira