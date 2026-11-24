Por Assessoria

Publicada em 24/11/2026 às 14h18

A Comissão Eleitoral do Sindicato dos Servidores Públicos dos Poderes Legislativos do Estado de Rondônia (Sindler) convocou os sindicalizados aptos a votar para a Assembleia Geral Ordinária Eleitoral, marcada para sexta-feira (27), das 9h às 17h, destinada à escolha da Diretoria, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e dos delegados para o triênio 2027/2029. A votação presencial será na sede administrativa do sindicato, na Rua Major Amarante, nº 717, bairro Arigolândia, em Porto Velho, mediante apresentação de documento oficial com foto. Na modalidade on-line, o acesso será por link enviado via SMS e/ou e-mail aos filiados que formalizaram essa opção no prazo estatutário. Em reunião realizada nesta terça-feira (24), a comissão apresentou as orientações em vídeo para a votação virtual e a cédula eleitoral.

Confira o comunicado e a ata na íntegra: