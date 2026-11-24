Por Assessoria

Publicada em 24/11/2026 às 14h32

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - Semusa, ampliou os serviços de prevenção e cuidado com a saúde da mulher.

Entre outros métodos já disponíveis, a rede municipal agora disponibiliza gratuitamente o exame DNA-HPV nas Unidades Básicas de Saúde, oferecendo mais precisão e agilidade no rastreamento do câncer do colo do útero.

O exame é indicado para o rastreamento preventivo em mulheres com idade entre 25 e 64 anos de idade com vida sexual ativa.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Jaíne Barboza, o novo método permite identificar a presença de tipos do Papilomavírus Humano (HPV) associados ao desenvolvimento do câncer do colo do útero, mesmo antes de provocarem alterações nas células. “Esse é um exame que possibilita identificar precocemente a presença do vírus e orientar o acompanhamento adequado, contribuindo para reduzir os riscos de uma doença que pode se desenvolver de forma silenciosa, sem apresentar sintomas nos estágios iniciais”, destacou a secretária.

Jaíne ressaltou ainda que a coleta é rápida e semelhante à do exame preventivo tradicional, conhecido como Papanicolau. “E uma das principais vantagens do novo método é a agilidade na entrega dos resultados, que ficam disponíveis em até 15 dias, permitindo que as nossas equipes possam realizar o acompanhamento e adotar as medidas necessárias com maior rapidez”, disse.

Para realizar o exame, as mulheres que se enquadram na faixa etária indicada devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência e buscar orientações sobre o atendimento.