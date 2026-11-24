Por Antonia Lima

Publicada em 24/11/2026 às 14h43

A construção de uma nova estrutura de concreto vai reforçar a infraestrutura da RO-470 e proporcionar mais segurança aos usuários da rodovia, no perímetro urbano de Ouro Preto do Oeste. A obra de implantação de uma galeria de concreto dupla com dimensões de 3 metros de comprimento e 3 metros de largura é promovida pelo governo de Rondônia e executada por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO, com o objetivo de melhorar o escoamento das águas pluviais, contribuir para a conservação da rodovia e assegurar condições permanentes de trafegabilidade, segurança e conforto para motoristas e demais usuários que utilizam o trecho diariamente.

A obra representa um investimento importante para a malha viária, especialmente por garantir uma estrutura mais resistente e adequada para suportar o fluxo de água, reduzindo possíveis danos à pista e interrupções no tráfego.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha o objetivo é garantir melhores condições de deslocamento à população e ampliar a infraestrutura dos municípios com obras que façam a diferença na vida das pessoas. “Esse é um investimento para a segurança, porque são estruturas fundamentais para preservar as rodovias e garantir que a população possa trafegar com tranquilidade”.

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Diego Muniz a execução da galeria faz parte do trabalho de melhoria e conservação da malha rodoviária estadual. “Essa galeria dupla de concreto é importante para garantir que o município tenha uma estrutura duradoura que ofereçam mais durabilidade à infraestrutura e melhores condições de tráfego para quem utiliza a RO-470”, afirmou.

O diretor-geral adjunto do DER-RO, Anderson Dias, também pontuou a obra que contribui diretamente para a segurança dos usuários, além de proporcionar mais durabilidade e melhores condições de trafegabilidade.