Por Natália Penha Pessoa

Publicada em 24/11/2026 às 14h37

Na abertura dos 49 anos de Ji-Paraná, o prefeito Affonso Cândido (PL) rompeu com uma motosserra um cadeado cenográfico que representava os obstáculos ao desenvolvimento da cidade. No encerramento, abriu uma caixa em forma de coração e soltou uma pomba em um gesto pela paz. As duas cenas marcaram as comemorações que levaram cerca de 64 mil pessoas ao Beira Rio Cultural, entre 19 e 22 de novembro, segundo estimativa do Corpo de Bombeiros Militar.

Com programação aberta ao público, a festa começou na quinta-feira (19) com Joelma. Isaías Saad levou a música gospel ao palco na sexta (20), e Guilherme & Benuto fizeram o show sertanejo de sábado (21). No domingo (22), dia do aniversário da cidade, a Santa Missa e o show católico de Thiago Brado encerraram a programação.

Moradores e visitantes movimentaram as barracas de gastronomia, abrindo uma oportunidade de venda para os empreendedores locais. Fora do Beira Rio Cultural, a chegada de visitantes também aumentou o movimento no comércio e levou hotéis da cidade à lotação.

Esporte e serviços perto da população

A Corrida Internacional Marco Zero fez parte das comemorações, com a prova principal de 10 quilômetros no domingo (22). No sábado (21), a Prefeitura levou o Conecta Cidadão à Expo Marco Zero, no Parque de Exposições Hermínio Victorelli. Em um pavilhão dedicado ao atendimento da população, várias secretarias ofereceram serviços como vacinação, atualização do Cadastro Único, orientações sobre matrículas escolares e atendimento a microempreendedores individuais.

Apoio à realização da festa

A Prefeitura de Ji-Paraná realizou a festa com o apoio de deputados estaduais e federais, além de emendas parlamentares destinadas às comemorações. Entre os apoiadores também estiveram os senadores Marcos Rogério (PL), governador eleito de Rondônia, e Jaime Bagattoli (PL).

Os shows de Isaías Saad e Guilherme & Benuto foram viabilizados por um acordo de cooperação com o Sesc e o Senac, que integram o Sistema Fecomércio Rondônia, com recursos do Governo Federal por meio do Ministério do Turismo.

O compromisso depois da festa

No discurso de encerramento, Affonso falou do dia seguinte. Lembrou das mães que acordam cedo para levar os filhos à escola e de quem sai de casa às cinco da manhã para sustentar a família. “É por você que eu trabalho. É pra você que eu dei a minha palavra”, afirmou.

Ao falar dos próximos anos do Coração de Rondônia, o prefeito disse que quer ver os jovens crescerem com liberdade para conhecer o mundo e escolherem Ji-Paraná quando chegar a hora de criar suas próprias famílias. “É pra fazer da nossa cidade o melhor lugar de Rondônia pra viver que eu acordo todo dia”, disse Affonso.