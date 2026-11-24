Por Assessoria

Publicada em 24/11/2026 às 14h12

Nova Brasilândia do Oeste está prestes a ganhar um novo espaço de esporte, lazer e convivência para as famílias. O deputado estadual Cássio Gois viabilizou junto ao Governo do Estado, através da SEOSP, R$ 550 mil em recursos para construção da primeira quadra de campo sintético da história do município, uma estrutura aguardada pela comunidade e que promete ampliar as oportunidades de lazer, prática esportiva e integração social.





O recurso foi empenhado a pedido do Deputado Cassio, em atenção a solicitação feita pelo prefeito Ginão da Saúde, vice-prefeita Francielle Gorza e do presidente da Câmara Municipal de Nova Brasilândia vereador Jotinha, que apresentaram a demanda ao parlamentar, destacando a necessidade de oferecer à população um espaço adequado para atividades esportivas e momentos de convivência.



Cássio Gois destaca importância do investimento

Para o deputado estadual Cássio Gois, investir em estruturas esportivas significa também investir na qualidade de vida da população, especialmente de crianças, adolescentes e famílias que precisam de espaços públicos adequados para atividades de lazer.

“Fico muito feliz em poder contribuir com uma conquista tão importante para Nova Brasilândia do Oeste. Quando destinamos recursos para uma estrutura como essa, estamos investindo nas pessoas, nas famílias e principalmente nas nossas crianças e jovens. É um espaço que vai proporcionar esporte, lazer, integração e novas oportunidades para toda a comunidade. Agradeço ao prefeito Ginão, à vice-prefeita Franci e ao vereador Jotinha pela parceria e por apresentarem essa demanda.”

O prefeito Ginão ressaltou a importância da conquista e destacou que a implantação da quadra representará um momento histórico para Nova Brasilândia do Oeste. Segundo ele, o município passa a contar com um espaço pensado para atender não apenas os praticantes de esporte, mas também as famílias.

O vereador Jotinha também destacou a parceria do deputado Cássio Gois com Nova Brasilândia do Oeste e agradeceu pela destinação dos recursos.



“Quero agradecer ao deputado Cássio Gois por ser esse grande parceiro de Nova Brasilândia. Ele tem demonstrado, por meio dos recursos destinados ao nosso município, seu compromisso com a nossa população. Essa quadra é uma conquista muito importante, porque vai beneficiar toda a comunidade, oferecendo um espaço de esporte, lazer e convivência para nossas famílias. É uma demonstração de que, quando trabalhamos em parceria, quem ganha é a população.”

Um novo espaço para a comunidade

Mais do que uma estrutura esportiva, a primeira quadra de campo sintético representa a criação de um novo ambiente de convivência para Nova Brasilândia do Oeste. O espaço deverá beneficiar diferentes gerações, incentivando a prática esportiva, o lazer e a integração das famílias.

A destinação dos R$ 550 mil reforça a parceria entre o mandato do deputado estadual Cássio Gois e as lideranças municipais, com investimentos voltados às demandas da população e à melhoria da qualidade de vida dos moradores.