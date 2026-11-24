Por Assessoria

Publicada em 24/11/2026 às 15h00

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMMADU) de Rolim de Moura (RO) recebeu, na manhã desta terça-feira (24), um drone modelo DJI Mini 5 Pro, adquirido com recursos do Projeto Cidades Inteligentes. A entrega ocorreu durante solenidade realizada no gabinete da Prefeitura e contou com a presença do prefeito Aldo Júlio, do secretário municipal da SEMMADU, Dionísio Braga, do secretário de Planejamento, Rodnei Paes, e do Fiscal Ambiental Everton Scheffer.

Com a utilização do drone, a SEMMADU terá melhores condições de acompanhar diferentes áreas do município por meio de imagens aéreas, contribuindo para identificar situações que exigem a atuação do poder público, além de ampliar a capacidade de planejamento e acompanhamento das ações ambientais.

Entre as possibilidades de utilização está o monitoramento de focos de incêndio e queimadas, permitindo identificar áreas atingidas e auxiliar as equipes na fiscalização. O equipamento também será utilizado para acompanhar terrenos baldios, identificar possíveis irregularidades e subsidiar a aplicação das medidas previstas na legislação municipal, especialmente nos casos de imóveis que necessitam de limpeza e manutenção.

O prefeito Aldo Júlio destacou que a tecnologia representa mais uma ferramenta de apoio ao trabalho das secretarias e à fiscalização municipal. “Estamos investindo em tecnologia para melhorar os serviços públicos e dar mais condições de trabalho às nossas equipes. Esse drone será um importante aliado da SEMMADU, principalmente no monitoramento de focos de incêndio, na identificação de áreas que precisam de atenção e na fiscalização dos terrenos baldios, conforme prevê a legislação. Com imagens aéreas, teremos melhores condições de acompanhar essas situações e direcionar as ações do município”, ressaltou.

A aquisição integra as iniciativas do Projeto Cidades Inteligentes, que busca incorporar soluções tecnológicas à gestão pública, proporcionando mais eficiência no acompanhamento das demandas da cidade e no planejamento das políticas públicas.