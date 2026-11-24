Por G1

Publicada em 24/11/2026 às 15h19

O presidente da Argentina, Javier Milei, foi desconvidado para a posse de Lula, afirmou nesta terça-feira (24) o jornal argentino "Clarín". O presidente brasileiro assumirá em janeiro seu 4º mandato presidencial.

A informação foi transmitida ao jornal por fontes próximas ao chanceler brasileiro Mauro Vieira. Segundo o jornal, o governo brasileiro informou ao gabinete de Milei que ele não seria convidado para a posse de Lula, marcada para 5 de janeiro em Brasília.

As medidas ocorrem após o chanceler argentino, Pablo Quirno, duvidar do resultado da eleição presidencial brasileira — na qual o presidente Lula derrotou o senador Flávio Bolsonaro no final de outubro. No sábado, Quirno afirmou durante um programa de TV que "situações" durante o pleito "colocaram todo o cenário em dúvida".

👉 A Argentina é um dos poucos países do mundo que não parabenizou Lula pelo resultado da eleição — junto com os EUA de Donald Trump e Israel de Benjamin Netanyahu.

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Além disso, o governo Lula também teria decidido retirar definitivamente o embaixador Julio Bitelli do país. Bitelli está fora da Embaixada da Argentina desde julho, em meio à deterioração das relações entre os dois países.

"Julio Bitelli não voltará mais às suas funções. Ele retornará [a Buenos Aires] para fazer a mudança, e permaneceremos por mais algum tempo no nível de encarregado de negócios", informaram ao jornal pessoas próximas a Vieira.

Os governos Lula e Milei enfrentam uma crise diplomática há meses, agravada por diversos episódios que envolvem desde trocas de farpas entre os dois presidentes até a fuga de Flávio Bolsonaro — que se deu pela Argentina. As relações diplomáticas entre Brasil e Argentina já haviam sido rebaixadas em agosto.

Nenhum dos dois governos havia se pronunciado sobre a informação trazida pelo "Clarín" até a última atualização desta reportagem.