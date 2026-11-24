Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 24/11/2026 às 15h25

O julgamento na Itália do segundo pedido de extradição da ex-deputada Carla Zambelli (PL-SP) foi adiado novamente nesta terça-feira (24), devido a uma greve nacional de advogados penalistas. Uma nova audiência foi marcada para 2 de fevereiro de 2027 na Corte de Apelação de Roma.

Essa é a terceira vez que o reinício do julgamento é adiado. No fim de setembro, a audiência foi remarcada por causa de outra greve. Em outubro, a Justiça atendeu ao pedido da defesa para que houvesse mais tempo para análise da documentação enviada pelo Brasil. Zambelli aguarda a decisão em liberdade.

O segundo pedido de extradição se refere à perseguição com arma em 2022, pela qual ela foi condenada em 2025 pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a cinco anos e três meses de prisão em regime inicial semiaberto. Na época da condenação, ela estava presa na Itália, para onde já tinha fugido para escapar de outra condenação.

O julgamento desse pedido do Brasil está sendo refeito na Justiça italiana por ordem da Corte de Cassação, última instância, que anulou em julho decisão favorável à extradição do tribunal inferior e determinou que fosse realizado um novo julgamento.

Ao anular a decisão, os juízes da Cassação aceitaram um argumento da defesa e afirmaram que faltavam indicações específicas do Brasil sobre as garantias de cuidados e monitoramento da situação de saúde da ex-deputada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia, onde ela deverá cumprir pena caso seja extraditada.

Na próxima audiência, é possível que a corte decida se as garantias das autoridades brasileiras são suficientes. Também pode ser que uma perícia médica seja solicitada.

Após a decisão, as duas partes poderão recorrer novamente à Corte de Cassação. Se a extradição for autorizada pela Justiça italiana, o caso vai para o governo italiano, por meio do Ministério da Justiça, que tem a palavra final.

O primeiro pedido de extradição já foi encerrado totalmente na Itália, com a rejeição, em última instância, do envio de Zambelli para o Brasil. Com essa decisão, em maio, a ex-deputada deixou a prisão em Roma depois de cerca de dez meses.

Esse caso era referente à invasão do sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e à emissão de um mandado falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Ela foi condenada a dez anos de prisão.

Para os juízes italianos, Zambelli não teve um julgamento imparcial no STF. A Corte de Cassação viu como problemático o duplo papel de Moraes, como pessoa lesada por um dos crimes e como membro do colégio julgador, além de relator do caso.