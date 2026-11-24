Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/11/2026 às 15h35

Investigações sobre crimes contra a dignidade sexual de adolescentes resultaram no cumprimento de um mandado de prisão preventiva nesta terça-feira (24), em Guajará-Mirim, Rondônia.

A prisão foi efetuada por equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Segundo a Polícia Civil, a medida cautelar foi decretada com a finalidade de preservar a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal.

Após o cumprimento da determinação judicial, o investigado foi encaminhado para os procedimentos legais e apresentado à autoridade competente. A diligência foi realizada de maneira discreta, com observância das garantias legais.

As investigações prosseguem sob sigilo, com atenção à proteção das vítimas. A Polícia Civil destacou ainda a importância das denúncias feitas pela população para auxiliar as autoridades no enfrentamento à violência contra crianças, adolescentes e mulheres.