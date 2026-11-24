Por IG

Publicada em 24/11/2026 às 15h43

O iate Bejoa 2, que pertencia ao apresentador Luciano Huck, foi apreendido pela Polícia Federal durante uma operação em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A ação aconteceu em 18 de novembro e teve como alvo um grupo suspeito de lavar dinheiro e explorar apostas ilegais no Brasil.

Mesmo após vender a embarcação por R$ 39,8 milhões, a licença do barco ainda aparece em nome do contratado da TV Globo. O comprador foi Darwin Henrique da Silva Filho, proprietário da empresa de apostas Esportes da Sorte. Os pagamentos ocorreram entre 2024 e 2025. No entanto, a licença, com validade até 2038, permanece vinculada ao nome de Luciano Huck.

O fato foi considerado de extrema relevância pelo juiz responsável pelo caso e citado pelo MPF (Ministério Público Federal) como um possível indício de que o empresário estaria ocultando seu patrimônio. Segundo o UOL, o apresentador não é investigado pela operação.

A apreensão

A embarcação foi apreendida em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, durante a Operação Cash Out. A investigação apura suspeitas de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e exploração de apostas ilegais.

De acordo com a PF, o grupo teria realizado apostas no Brasil até o fim de 2024 por meio de uma empresa registrada em Curaçao, no Caribe. Já em 2025, passou a atuar com autorização do Ministério da Fazenda.

O iG entrou em contato com a Polícia Federal, a Anatel e o apresentador Luciano Huck em busca de mais esclarecimentos. Assim que obtivermos respostas, a matéria será atualizada.

Carreira de Luciano Huck na Globo

O apresentador Luciano Huck substituiu o comunicador Fausto Silva em 2021. Na ocasião, o eterno comandante do Domingão afirmou que estava indo para a TV Bandeirantes e, por esse motivo, deixaria o canal carioca.

No entanto, isso só aconteceria no final de 2021. Devido a um problema de saúde, Tiago Leifert precisou ser escalado às pressas para o Super Dança dos Famosos e, logo depois, Huck chegou com seu Domingão, em setembro de 2021.

O que marcou uma verdadeira dança das cadeiras no canal carioca: Luciano deixava o Caldeirão, que passou a ser ocupado por Marcos Mion.

Fora da televisão, Luciano também participou de produções cinematográficas, como “Casa de Areia” (2005), “Xuxa em O Mistério da Feiurinha” (2009) e “Até que a Sorte nos Separe 3: A Falência Final” (2015).

O apresentador também emprestou a voz ao personagem Flynn Rider, na animação “Enrolados” (2011), da Disney. O trabalho de dublagem gerou polêmica na época, devido à falta de experiência de Luciano nessa área.