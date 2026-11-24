Por CCOM/TRT-14

Publicada em 24/11/2026 às 15h49

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) apoia a realização do Seminário de Pesquisas Empíricas Aplicadas às Políticas Judiciárias – Justiça Restaurativa, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O evento será realizado nesta quinta-feira (26), das 17h às 19h (Horário de Brasília), por meio da plataforma Cisco Webex, com transmissão pelo canal do CNJ no YouTube.

Coordenada pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ), a iniciativa busca aproximar a produção científica empírica da formulação e do aperfeiçoamento de políticas judiciárias, contribuindo para ampliar o conhecimento sobre os desafios enfrentados no sistema de Justiça. O seminário é voltado a integrantes dos Grupos de Pesquisas Judiciárias (GPJs), magistrados(as), servidores(as) do Poder Judiciário e pesquisadores(as).

O TRT-14 incentiva a participação de magistrados(as), servidores(as) e pesquisadores(as). A iniciativa contribui para fortalecer o diálogo institucional e ampliar o debate sobre práticas e políticas voltadas ao aperfeiçoamento da Justiça.



Seminário de Justiça Restaurativa

Data: 26/11/2026 (quinta-feira)

Horário: 17h às 19h (Horário de Brasília)

Local: Plataforma Cisco Webex, com transmissão pelo canal do CNJ no YouTube

Público-alvo: integrantes dos GPJs, magistrados(as), servidores(as) do Poder Judiciário e pesquisadores(as)

Link para inscrição: Faça a sua inscrição acessando o formulário eletrônico.

CCOM/TRT-14