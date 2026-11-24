Por Jarlana Davy

Publicada em 24/11/2026 às 16h05

As fortes chuvas registradas em Rondônia têm provocado alagamentos em vias urbanas e, consequentemente, a perda de placas veiculares por muitos condutores. Para evitar transtornos e penalidades, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) orienta os proprietários sobre os procedimentos necessários para regularizar a situação e voltar a circular dentro da legalidade.

A orientação busca garantir a identificação correta dos veículos e a segurança viária. O Detran-RO disponibiliza atendimento em seus postos para abertura dos processos de reposição ou conversão de placas, de acordo com o modelo utilizado pelo veículo, assegurando mais agilidade ao cidadão e conformidade com a legislação de trânsito.

REGULARIZAÇÃO RÁPIDA E SEGURA

A diretora Técnica de Veículos (DTV), Joicilene Saraiva, explicou que a perda da placa exige providências imediatas por parte do proprietário. “Circular sem placa é uma infração gravíssima prevista na legislação. Por isso, ao perceber a perda do equipamento, o condutor deve procurar uma unidade do Detran-RO para iniciar o processo de regularização e evitar penalidades.”

PROCEDIMENTO

Nos casos em que o veículo já utiliza a placa padrão Mercosul, o processo é simplificado. O proprietário, condutor ou procurador deve comparecer a um posto de atendimento do Detran-RO com documento oficial de identificação com foto e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico (CRLV-e) mais recente. Após a vistoria, abertura do processo e pagamento da taxa correspondente, o sistema libera a autorização para estampagem, permitindo que o cidadão procure diretamente uma empresa estampadora credenciada para confeccionar a nova placa.

Para veículos que ainda utilizam a antiga placa cinza, é necessária a conversão para o padrão Mercosul. Nesse caso, o proprietário ou procurador deve apresentar documento de identificação e o Certificado de Registro do Veículo (CRV), em papel moeda, ou o documento eletrônico equivalente. Após a vistoria e abertura do processo, será emitido novo registro para a substituição da placa.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, destacou que a orientação preventiva é fundamental para evitar transtornos aos condutores. “Além de oferecer um atendimento cada vez mais eficiente, nosso objetivo é manter a população informada sobre os procedimentos necessários para regularizar qualquer situação relacionada ao veículo. Com informação e serviços acessíveis, garantimos mais segurança jurídica e tranquilidade aos cidadãos.”

ATENDIMENTO

Os serviços são realizados nas circunscrições regionais de trânsito e nos postos avançados de atendimento em todo o estado, com apoio das empresas estampadoras credenciadas. O atendimento busca assegurar que os motoristas possam regularizar a documentação e retornar à circulação de forma segura e dentro das normas estabelecidas.