Por Gerlen Oliveira

Publicada em 24/11/2026 às 16h15

Rondônia está entre os cinco estados brasileiros que mais reduziram o número de mortes violentas no acumulado de janeiro a outubro de 2026. De acordo com levantamento da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o estado registrou uma redução de 23,2% em comparação com o mesmo período de 2025, alcançando o terceiro melhor resultado proporcional do país.

O levantamento aponta que 23 das 27 unidades da Federação apresentaram redução nas mortes violentas, contribuindo para que o Brasil registrasse, entre janeiro e outubro de 2026, o menor número de vítimas desses crimes desde 2019, quando teve início a série histórica analisada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

No cenário nacional, foram contabilizadas 24.218 vítimas de homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte nos dez primeiros meses de 2026, contra 27.587 no mesmo período de 2025. A redução foi de 12,2%, representando 3.369 vidas preservadas. Entre os estados com melhores resultados, Rondônia aparece atrás do Ceará, que registrou redução de 47,3%, e do Acre, com 23,8%. Na sequência estão Bahia, com queda de 18,2%, e Minas Gerais, com 16,5%.

Os indicadores nacionais também demonstram avanços importantes na redução dos diferentes tipos de crimes que compõem as mortes violentas. Os homicídios dolosos apresentaram queda de 11,7%, passando de 26.359 para 23.264 vítimas. Já os latrocínios diminuíram 26,7%, de 675 para 495 vítimas, enquanto as lesões corporais seguidas de morte tiveram redução de 17%, passando de 553 para 459 vítimas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha o resultado evidencia a importância do trabalho integrado das forças de segurança e do fortalecimento das estratégias de prevenção e enfrentamento à criminalidade.

Segundo o secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, Hélio Pachá, a redução dos indicadores é resultado de ações estratégicas, integração entre as instituições e atuação direcionada das forças policiais. “Rondônia alcançou a terceira maior redução proporcional de mortes violentas do país, um resultado expressivo que reforça a importância do trabalho técnico e integrado das nossas forças de segurança. As ações de inteligência, o planejamento operacional e a presença policial em áreas estratégicas são fundamentais para prevenir crimes, combater a criminalidade e, principalmente, preservar vidas”, pontuou.

O desempenho de Rondônia acompanha a tendência nacional de redução da violência letal e reforça a importância da continuidade das políticas de segurança pública, com foco na prevenção, na investigação criminal e na atuação integrada das forças policiais.