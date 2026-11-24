Por TCE-RO

Publicada em 24/11/2026 às 16h26

Para enfrentar pendências nessas condições, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) cobrou a execução de melhorias na unidade e decidiu manter o acompanhamento das intervenções.

Por unanimidade, a 2ª Câmara determinou que a Secretaria de Estado da Saúde e a direção do hospital apresentem, em 60 dias da notificação, relatório atualizado sobre acessibilidade, proteção contra incêndio, adequações sanitárias e obras. A decisão também aplicou multas a dois ex-gestores por descumprimentos reiterados de determinações anteriores.

O julgamento consta do processo nº 03299/25 (Acórdão AC2-TC 00456/26), sob relatoria do conselheiro Omar Pires Dias.

MELHORIAS PRECISAM AVANÇAR NA PRÁTICA

O Tribunal identificou que parte das providências permanecia em etapas predominantemente preparatórias, sem execução material suficiente para atender às determinações. Os atos de gestão examinados foram considerados parcialmente regulares.

A cobrança inclui a reforma e ampliação do hospital e o processo de construção da maternidade de alto risco. O relatório deverá informar as medidas executadas, os prazos, os responsáveis e as fontes de recursos das ações pendentes.

ACOMPANHAMENTO TERÁ CONTINUIDADE

As intervenções serão examinadas em um segundo monitoramento. A decisão também será encaminhada ao Ministério Público do Estado e ao Conselho Regional de Medicina, que mantêm iniciativas relacionadas às condições da unidade.

O prazo de 60 dias é para apresentar o relatório, não para concluir todas as obras.

Ao manter a fiscalização, o TCE-RO busca fazer com que as melhorias planejadas se traduzam em condições mais seguras e adequadas de atendimento às crianças e suas famílias.