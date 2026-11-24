Por Letícia Regis

Publicada em 24/11/2026 às 16h32

Motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que circulam pelo bairro Jardim Santana, na zona Leste, contam com melhores condições de tráfego em trechos que receberam serviços de recuperação viária. Nesta terça-feira (24), a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), realizou uma operação tapa-buracos na Rua Jerônimo Santana, entre a avenida Rio de Janeiro e a rua Jesus de Nazaré, além do cruzamento das ruas Videira e Jerônimo Santana.

A intervenção busca recuperar pontos danificados pelo desgaste do pavimento, melhorar as condições de circulação e reduzir riscos para quem utiliza as vias diariamente.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância das ações de manutenção para atender às necessidades dos moradores e melhorar a mobilidade nos bairros.

“Estamos trabalhando para que as melhorias cheguem aos bairros e façam diferença na rotina de quem utiliza essas vias todos os dias. O tapa-buraco é um serviço essencial para melhorar a mobilidade e dar mais segurança para a população. Nossa determinação é manter as equipes nas ruas e atender as necessidades de cada região”, destacou o prefeito Léo Moraes.

MANUTENÇÃO DAS VIAS

Seinfra mantém cronograma de recuperação viária para melhorar a circulação nos bairros da capita

A operação tapa-buracos integra o cronograma de manutenção viária executado pela Seinfra em diferentes regiões. As equipes atuam nos pontos que necessitam de recuperação, conforme as condições identificadas e as demandas de cada bairro.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, reforçou que os serviços seguem um planejamento voltado às necessidades identificadas nas comunidades.

“Estamos percorrendo os bairros e levando as equipes aos pontos que precisam de intervenção. O objetivo é recuperar as vias, melhorar a trafegabilidade e garantir que a população tenha melhores condições de deslocamento. Esse trabalho é contínuo e seguirá avançando em diferentes regiões da cidade”.

As intervenções contribuem para conservar o pavimento e oferecer melhores condições de deslocamento aos moradores, além de integrar as ações de manutenção da infraestrutura urbana.