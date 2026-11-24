Por Adaides Batista

Publicada em 24/11/2026 às 16h18

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realiza nesta quarta-feira (25) a “Ação do Bem – Dia da Pessoa Idosa”, uma mobilização do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), com o tema “Cidadania e Cuidado com a Pessoa Idosa”. A “Ação do Bem” é realizada em alusão ao Dia Estadual da Pessoa Idosa.

A programação será realizada das 8h às 12h, no Ginásio Prefeito Chiquilito Erse, localizado na Avenida Amazonas, nº 6.435, e tem como objetivo promover cidadania, inclusão social, acolhimento e valorização da pessoa idosa, além de ampliar o acesso a informações e serviços.

A Semias disponibilizará serviços do Cadastro Único com atendimento para realização de procedimentos cadastrais e esclarecimento de dúvidas; emissão da Carteira da Pessoa Idosa; e orientação jurídica, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A programação contará ainda com a participação da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que oferecerá serviços de vacinação. Para o cuidado e a autoestima dos participantes, serão disponibilizados serviços de barbearia, corte de cabelo masculino e design de sobrancelhas. A ação também contará com atividades de lazer.

Ação estadual fortalece a rede de proteção social e promove dignidade, respeito e inclusão da pessoa idosa

A mobilização integra uma iniciativa estadual, com atividades simultâneas nas comarcas de Rondônia, reunindo instituições públicas e parceiros em torno da promoção dos direitos da pessoa idosa e do fortalecimento da rede de proteção social.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, elogiou a mobilização do Tribunal de Justiça de Rondônia e destacou a importância da parceria: “Realizar esta ação é fortalecer o cuidado, a cidadania e a garantia de direitos da pessoa idosa, aproximando os serviços públicos de quem mais precisa. O TJRO está de parabéns por essa mobilização que fortalece a cidadania e a garantia de direitos da pessoa idosa. A Semias tem satisfação em participar dessa iniciativa de cuidado e inclusão social.”