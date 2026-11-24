Por Emdur

Publicada em 24/11/2026 às 16h26

Quem gosta de aventura terá uma nova opção de lazer durante o Natal Porto Velho Luz 2026. Pela primeira vez, o Parque da Cidade contará com uma tirolesa gratuita, ampliando as experiências oferecidas aos moradores e visitantes durante a programação natalina.

A atração será inaugurada no dia 28 de novembro e ficará disponível até 10 de janeiro de 2027, das 16h15 às 22h. A iniciativa é realizada pela Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), com patrocínio de empresas privadas em parceria com o município.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 7 anos, acessar o aplicativo PVH+ e realizar o check-in na atividade escolhida no próprio dia da visita ao Parque da Cidade. O atendimento será feito por ordem de chegada, com acesso totalmente gratuito.

AVENTURA COM SEGURANÇA

A estrutura contará com monitores capacitados para orientar e acompanhar os participantes durante todo o percurso. Os equipamentos de segurança serão disponibilizados no local e terão uso obrigatório.

Em caso de chuva, a atividade será temporariamente suspensa para garantir a segurança dos usuários. A medida busca assegurar condições adequadas para o funcionamento da atração e a participação do público.

O prefeito Léo Moraes destacou que a proposta é oferecer novas experiências de lazer e diversão para toda a população, com atrações gratuitas e acessíveis.

=“Estamos preparando um Natal ainda mais especial, com atrações gratuitas e espaços pensados para toda a família. Queremos que as crianças tenham momentos de alegria, que os pais possam aproveitar com tranquilidade e que o Parque da Cidade seja um lugar de encontro, diversão e boas lembranças para todos”.

A tirolesa integra a programação do Natal Porto Velho Luz 2026, que reúne atrações voltadas ao lazer, à convivência e ao entretenimento de moradores e visitantes no Parque da Cidade.

PROGRAME-SE

Local: Parque da Cidade.

Inauguração: 28 de novembro de 2026.

Período de funcionamento: até 10 de janeiro de 2027.

Horário: das 16h15 às 22h.

Idade mínima: 7 anos.

Acesso: gratuito, por ordem de chegada.

Check-in: pelo aplicativo PVH+, no dia da visita.

Segurança: uso obrigatório dos equipamentos disponibilizados no local.

Condições climáticas: em caso de chuva, a atividade será temporariamente suspensa.