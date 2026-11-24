Por Renata Beccária

Publicada em 24/11/2026 às 16h23

Avenidas, praças e bairros de Porto Velho recebem nesta terça-feira (24) novas frentes de trabalho da Operação Cidade Limpa. As equipes atuam em diferentes regiões da capital com serviços de limpeza, roçagem e recolhimento de resíduos. Entre os locais atendidos estão o Parque da Cidade, a avenida Jorge Teixeira e as ruas Dom Pedro II e Carlos Gomes.

Os mutirões também estão programados para a Praça Pequeno Vitor. Já no período noturno, os trabalhos se concentram nas avenidas Pinheiro Machado e Jorge Teixeira, com equipes destinadas à manutenção da limpeza dessas vias.

A programação de roçagem contempla a avenida Jorge Teixeira, a Vila do DNIT e a área do posto de saúde localizado na Estrada de Santo Antônio. O serviço contribui para o controle da vegetação e melhora as condições de circulação e visibilidade nos espaços públicos. “Cada região apresenta uma necessidade diferente, por isso organizamos as frentes de trabalho conforme os serviços que precisam ser executados. Essa divisão permite atender desde as vias de maior circulação até os espaços utilizados diariamente pelos moradores”, explicou o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, falando sobre a importância da distribuição das equipes para atender às demandas da cidade.

RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS

As equipes de recolhimento atuam na avenida Imigrantes, nas ruas Jacy-Paraná e Treze de Setembro e nas praças Aluízio Ferreira, Bela Vista, Caladinho, Cohab e Sucupira.

Equipes de roçagem atuam em diferentes regiões da capital para melhorar a conservação e a visibilidade dos espaços públicos

O caminhão-pipa também integra a programação, com atendimento previsto para a Vila do DNIT e a Vila Princesa.

Somente neste mês, a Operação Cidade Limpa registrou o recolhimento de 1.355 toneladas de materiais, além de 55.144 metros quadrados de roçagem e 311 quilômetros de limpeza de ruas. No mesmo período, foram contabilizados 12.777 metros de pintura de meio-fio, conforme os dados do painel de acompanhamento dos serviços.

Segundo o prefeito Léo Moraes, a conservação dos espaços após a passagem das equipes depende também da colaboração da população. “A limpeza precisa continuar mesmo depois que o serviço termina. O cuidado com a cidade também depende de atitudes simples, como respeitar os locais de descarte e não deixar resíduos nas ruas. Essa participação faz diferença para que o trabalho realizado tenha resultados mais duradouros”.

A Operação Cidade Limpa é executada pela Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).

O cronograma está sujeito a alterações conforme as condições climáticas e as necessidades operacionais.