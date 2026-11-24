Por Assessoria

Publicada em 24/11/2026 às 16h20

A Prefeitura de Jaru informa a população sobre a suspensão temporária do serviço de autoatendimento via WhatsApp, vinculado ao número (69) 99319 – 3780.

A suspensão é necessária para a realização de ajustes técnicos na plataforma, e a equipe do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) trabalha para restabelecer o serviço o mais breve possível.

Enquanto o atendimento permanecer suspenso, a Prefeitura orienta os cidadãos a desconsiderarem qualquer mensagem suspeita relacionada ao serviço de autoatendimento e a redobrarem a atenção para evitar golpes ou tentativas de fraude.

Assim que o sistema for restabelecido, a Prefeitura de Jaru anunciará oficialmente o retorno do serviço por meio de seus canais oficiais de comunicação.