Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/11/2026 às 08h10

O deputado estadual Edevaldo Neves (PRD) anunciou a conclusão de mais uma etapa do processo eleitoral de 2026 e informou que seguirá para a diplomação, prevista para dezembro.

Segundo o parlamentar, as contas de sua campanha foram aprovadas por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) nesta terça-feira (24). A prestação de contas recebeu manifestações favoráveis tanto da Unidade Técnica quanto do Ministério Público Eleitoral (MPE).

Ao divulgar o resultado, Edevaldo agradeceu aos advogados Marcelo Barrozo e Ana Claudia Elhage, integrantes do escritório Barrozo e Elhage Advogados Associados, responsáveis pela condução da defesa jurídica.

Na avaliação do deputado, a decisão reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade e o cumprimento da legislação eleitoral.

O parlamentar também reiterou o compromisso de continuar trabalhando por Rondônia após a conclusão dessa etapa do processo eleitoral.