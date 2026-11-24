Por Mateus Andrade

Publicada em 24/11/2026 às 17h01

Visita institucional ao Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) (Foto: Rafaela Oliveira | Secom ALE/RO)

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), o deputado estadual Alex Redano (Republicanos), acompanhado de outros parlamentares da Casa de Leis, participou de uma visita institucional ao Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO).



A comitiva foi recebida pelo procurador-geral de Justiça do MPRO, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, acompanhado dos promotores de Justiça Marcelo Lincoln Guidio e Éverton Antônio Pini.



Também participaram da agenda os deputados estaduais Laerte Gomes (PSD), Dra. Taíssa (PL), Cirone Deiró (União Brasil), Jean Mendonça (PL), Marcelo Cruz (Avante), Luizinho Goebel (PL) e Delegado Torres (PL).



A visita teve caráter institucional e foi marcada pelo diálogo e pela aproximação entre as instituições, reforçando a importância do relacionamento republicano e da cooperação entre os órgãos públicos em benefício da população rondoniense.



Durante o encontro, o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano, agradeceu a receptividade do procurador-geral de Justiça e dos promotores, destacando a importância da abertura ao diálogo institucional.



“Quero agradecer ao procurador-geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, e aos promotores pela recepção e pela atenção dedicada à nossa comitiva. Esses momentos são importantes para fortalecer o relacionamento entre as instituições, manter um diálogo respeitoso e construir caminhos de cooperação. A Assembleia Legislativa está sempre aberta ao diálogo institucional, com o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento de Rondônia e pelo bem da nossa população”, destacou Alex Redano.



A agenda reforça a importância da integração institucional, do respeito às atribuições de cada órgão e do diálogo permanente na construção de iniciativas de interesse público.



Foto: Rafael Oliveira