Por Viviane Bessa

Publicada em 25/11/2026 às 08h00

A previsão para esta quarta-feira (25) indica pancadas de chuva com trovoadas no Acre, em Rondônia e no Amazonas, enquanto Roraima tem possibilidade de chuva e o tempo segue firme no Amapá e no centro-norte do Pará, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

No Acre, o dia será marcado por pancadas de chuva e trovoadas em todo o estado. Em Rio Branco, ocorrem pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e à noite, e pancadas de chuva e trovoadas à tarde, com mínima de 25°C e máxima de 34°C.

Em Rondônia, a instabilidade também provoca pancadas de chuva com trovoadas. Na capital Porto Velho, há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e à noite, passando a pancadas de chuva e trovoadas à tarde, com temperaturas entre 26°C e 35°C.

No Amazonas, a previsão aponta pancadas de chuva com trovoadas no estado, e temperaturas mínimas em torno de 30°C na divisa com Roraima. Em Manaus, o céu fica com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada ao longo do dia, com termômetros variando de 27°C a 35°C.

Em Roraima, há possibilidade de chuva e as temperaturas máximas podem chegar aos 39°C. Para Boa Vista, a previsão indica muitas nuvens pela manhã e possibilidade de chuva isolada à tarde e à noite, com mínima de 27°C e máxima de 37°C.

No Amapá, o tempo segue firme na maior parte do estado. Em Macapá, o dia terá muitas nuvens pela manhã e possibilidade de chuva isolada à tarde e à noite, com temperaturas entre 25°C e 34°C.

No Pará, o tempo permanece firme no centro-norte do estado. Na capital Belém, há previsão de muitas nuvens pela manhã e à tarde, com possibilidade de chuva isolada à noite, registrando mínima de 25°C e máxima de 35°C.

No Tocantins, a capital Palmas terá muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada nos três períodos do dia, com umidade relativa do ar entre 70% e 90%, mínima de 24°C e máxima de 34°C.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).