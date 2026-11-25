Por PRF-RO

Publicada em 25/11/2026 às 08h20

Rondônia, 24 de novembro de 2026 - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite desta segunda-feira (23), quase 50 kg de cocaína. O flagrante ocorreu no km 759 da BR-364, no município de Porto Velho/RO.

Durante fiscalização, a equipe policial abordou um caminhão de carga. Após averiguações no compartimento do veículo, onde eram transportadas mesas e cadeiras, os policiais localizaram 27 tabletes de pasta-base de cocaína e 21 tabletes de cloridrato de cocaína ocultos nos móveis, totalizando 49,74 kg de ilícitos.

Diante dos fatos, o condutor foi detido pelo crime de tráfico de drogas e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Porto Velho/RO.