Por MP-RO

Publicada em 25/11/2026 às 08h36

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), com pedido de medida cautelar, perante o Tribunal de Justiça de Rondônia para suspender os efeitos do Decreto Estadual nº 32.266/2026, que revogou norma de proteção ambiental vigente desde 1991 e retirou restrições à atividade de extração mineral em trecho do Rio Madeira.

A ação questiona a constitucionalidade do decreto editado pelo Governo do Estado, que revogou o Decreto Estadual nº 5.197/1991, responsável por suspender atividades de garimpagem e extração de minério no segmento do Rio Madeira compreendido entre a Cachoeira de Santo Antônio e a divisa de Rondônia com o Amazonas. Segundo o Ministério Público, a medida representa redução da proteção ambiental sem a adoção de mecanismos equivalentes de salvaguarda da área.

Na petição inicial, o MPRO sustenta que o ato viola dispositivos da Constituição Estadual relacionados à preservação ambiental e afronta os princípios da prevenção, da precaução e da vedação ao retrocesso ambiental. O órgão também argumenta que a revogação extrapola os limites do poder regulamentar do Executivo, uma vez que a supressão de proteção ambiental dependeria de lei formal aprovada pelo Poder Legislativo.

A ação destaca ainda que o Tribunal de Justiça de Rondônia já havia declarado inconstitucional, em 2022, decreto estadual que produzia efeito semelhante ao revogar a mesma restrição ambiental. Para o Ministério Público, a edição do novo decreto reproduz comando anteriormente invalidado pela Corte, contrariando entendimento já firmado em controle concentrado de constitucionalidade.

Entre os fundamentos apresentados estão os potenciais impactos da atividade garimpeira sobre a qualidade da água, a pesca, a biodiversidade e as comunidades ribeirinhas dependentes dos recursos do Rio Madeira. O Ministério Público também menciona decisões judiciais e estudos científicos que apontam riscos ambientais associados à exploração mineral na bacia do rio.

No pedido cautelar, o MPRO requer a suspensão imediata dos efeitos do Decreto Estadual nº 32.266/2026 e o restabelecimento provisório da vigência do Decreto nº 5.197/1991 até o julgamento definitivo da ação. No mérito, o órgão pede que o Tribunal declare a inconstitucionalidade do decreto estadual, mantendo a proteção ambiental anteriormente existente na área.