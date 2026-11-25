Por SINJUR

Publicada em 25/11/2026 às 08h39

A Comissão Eleitoral do SINJUR editou, em 23 de novembro de 2026, a Resolução nº 003/2026/CE-SINJUR. A Resolução cumpre a decisão de tutela provisória de urgência proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho nos autos nº 7069499-52.2026.8.22.0001. Com isso, a candidata Fabiane Marques de Souza fica incluída, em caráter provisório, na composição oficial da Chapa 02, "Ação e Resultado – Vamos Juntos!", no cargo de Suplente de Diretor(a) de Finanças.

A ação foi ajuizada pela representante da Chapa 02, Rúbia Helena de Almeida, e pela candidata. Elas questionaram o indeferimento desse registro na Ata de Julgamento nº 001/2026/CE-SINJUR. Em decisão de 19 de novembro, o Juízo deferiu parcialmente o pedido de urgência e suspendeu os efeitos da Ata somente nesse ponto. A Comissão recebeu o mandado de citação e intimação em 23 de novembro e deliberou no mesmo dia, em DECISÃO colegiada, pelo integral cumprimento da ordem.

Com a inclusão, a Chapa 02 passa a ter 17 candidatos enquanto a decisão estiver em vigor. O nome da candidata passa a constar das listas de candidatos, das publicações e dos demais materiais oficiais do pleito. Na plataforma de votação aparece apenas o nome da candidata ou do candidato a Diretor(a) Presidente de cada chapa, por isso a cédula eletrônica não sofre alteração.

A medida tem natureza precária, conforme a própria decisão judicial, e pode ser revista depois que as partes se manifestarem no processo. A Resolução registra que a inclusão decorre exclusivamente da ordem judicial e fica condicionada ao que vier a ser decidido nos autos. Os demais pontos da Ata de Julgamento continuam válidos, inclusive a competência da Comissão Eleitoral para verificar as condições de elegibilidade, que a decisão judicial confirmou.

O Juízo também marcou audiência de conciliação para 17 de dezembro de 2026, às 10h30 (horário de Rondônia), por videoconferência, e permitiu a participação das demais chapas inscritas. As Chapas 01 e 03 já foram notificadas.

Composição atualizada das chapas

Chapa 01, Experiência e Renovação (17 candidatos)

Diretor(a) Presidente: André de Souza Coelho

Diretor(a) Administrativo(a): Cristian Eunides Mar

Diretor(a) de Finanças: Jeiele Eline Castro

Diretor(a) de Imprensa e Comunicação: Rafael do Amaral Campanha

Diretor(a) de Assistência Jurídica: Wagner Cardoso de Jesus

Diretor(a) Sócio Assistencial: Carla Fernandes B. R. de Carvalho

Diretor(a) de Formação Sindical: Jefferson Thiago Raposo

Diretor(a) de Organização e Patrimônio: Percival Ribeiro de Almeida

Diretor(a) de Desportos e Lazer: Oswaldo de Souza Neto

Suplente de Diretor(a) Administrativo(a): Tatiana Maria Gomes Andrade

Suplente de Diretor(a) de Finanças: Teresinha Cavalcante de Sousa

Suplente de Diretor(a) de Imprensa e Comunicação: José Antonio Santana Lopes

Suplente de Diretor(a) de Assistência Jurídica: Enoque Mendes da Fonseca

Suplente de Diretor(a) Sócio Assistencial: Andreia Cristiane Lobato de Assunção

Suplente de Diretor(a) de Formação Sindical: Julio Cesar Galiotto

Suplente de Diretor(a) de Organização e Patrimônio: Gualter Keiber Ferreira dos Santos

Suplente de Diretor(a) de Desportos e Lazer: Renan de Oliveira Santos

Chapa 02, Ação e Resultado – Vamos Juntos! (17 candidatos)

Diretor(a) Presidente: Gislaine Magalhães Caldeira

Diretor(a) Administrativo(a): Mateus Tavares de Carvalho

Diretor(a) de Finanças: Marcelo de Freitas Oliveira

Diretor(a) de Imprensa e Comunicação: Wilson Pereira da Rocha Neto

Diretor(a) de Assistência Jurídica: Rúbia Helena de Almeida

Diretor(a) Sócio Assistencial: Beatriz Helena Peres Alves

Diretor(a) de Formação Sindical: Carlos César Ribeiro de Araújo

Diretor(a) de Organização e Patrimônio: Luzeria Silva Freitas Dias dos Santos

Diretor(a) de Desportos e Lazer: Anilton dos Santos

Suplente de Diretor(a) Administrativo(a): Vande Luciano Marcelino

Suplente de Diretor(a) de Finanças: Fabiane Marques de Souza (inclusão provisória por decisão judicial)

Suplente de Diretor(a) de Imprensa e Comunicação: Pedro Lino Gonçalves de Oliveira

Suplente de Diretor(a) de Assistência Jurídica: Fernando Alves de Lima

Suplente de Diretor(a) Sócio Assistencial: Marlene Toniello Tesch

Suplente de Diretor(a) de Formação Sindical: Léa de Souza Costa

Suplente de Diretor(a) de Organização e Patrimônio: Raimunda Ferreira dos Santos Heitmann

Suplente de Diretor(a) de Desportos e Lazer: Itamar Nascimento Rocha

Chapa 03, Renova SINJUR, Novas Ideias, Novas Pessoas (12 candidatos)

Diretor(a) Presidente: Raquel Correia Lima

Diretor(a) Administrativo(a): Eduardo Oliveira Alves

Diretor(a) de Finanças: Claudistone da Cunha Bento

Diretor(a) de Imprensa e Comunicação: Almício Fernandes da Silva

Diretor(a) de Assistência Jurídica: Sandro Cesar de Oliveira

Diretor(a) Sócio Assistencial: Abel Sidney de Souza

Diretor(a) de Formação Sindical: Wagner dos Santos Silva

Diretor(a) de Organização e Patrimônio: Euzeni Firmino de Moraes Brito

Diretor(a) de Desportos e Lazer: Edmilson Borges da Silva

Suplente de Diretor(a) Administrativo(a): Monica Fernanda Zaramella

Suplente de Diretor(a) de Formação Sindical: Veranúbia Castro de Souza

Suplente de Diretor(a) de Organização e Patrimônio: Florenilcy Alecrim Naje

Sem indicação: Suplentes de Diretor(a) de Finanças, de Imprensa e Comunicação, de Assistência Jurídica, Sócio Assistencial e de Desportos e Lazer

O calendário eleitoral não muda

O debate entre as chapas será na quarta-feira, 25 de novembro, às 19h00. Conforme o Aditamento nº 001 ao Edital nº 001/2026/CE-SINJUR, ele será realizado sem público no auditório, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do SINJUR no YouTube (youtube.com/@SinjurRondonia). A votação, em ambiente virtual, será no dia 27 de novembro, das 9h às 16h (horário local).

A íntegra da Resolução nº 003/2026/CE-SINJUR está disponível na aba da Comissão Eleitoral no site do SINJUR.