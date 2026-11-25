Por Herbert Lins

Publicada em 25/11/2026 às 08h37

Lula ganha de lavada na votação do ajuste fiscal

CARO LEITOR, o presidente Lula (PT-SP) saiu fortalecido com a aprovação do ajuste fiscal que a grande imprensa chama de “Plano Moretti” - embora também pudesse ser batizado de “Plano Lula” para a economia. Na madrugada desta terça-feira (24), a Câmara aprovou o PLP 299/2026 por 353 votos a 128, com cinco abstenções. Com impacto positivo estimado em R$ 50 bilhões nas contas públicas de 2027, o texto segue à sanção presidencial sem alterações em relação à versão aprovada pelo Senado. A votação expôs divisões em nove bancadas: sete deputados do PL apoiaram a proposta, enquanto dois petistas se abstiveram. O PSOL, que ocupa ministério no governo Lula III, votou contra, ao lado do Novo. Na política, os votos revelam fissuras na base do Planalto e contradições na oposição.

Votaram

Dos 67 deputados do PT, 64 votaram a favor do Plano Lula e nenhum contra. Já os 13 do PSOL preferiram não se comprometer: dez recorreram à obstrução. Na esquerda, até para apoiar o governo há quem prefira ficar em cima do muro.

Expõe

Por que setores da esquerda, como o PSOL e Lindbergh Farias (PT-RJ), vice-líder da Câmara, rejeitaram o ajuste fiscal? A divergência expõe o desconforto com a austeridade, mesmo quando o próprio governo tenta equilibrar as contas públicas.

Matemática

Os recursos da saúde terão crescimento menor que no modelo anterior, mas há um detalhe: o cálculo antigo incluía receitas extraordinárias, que não se repetem. É contabilidade básica, embora, em Brasília, até a matemática vire disputa ideológica.

Espaço

Na votação do Plano Lula, partidos do Centrão - siglas de centro e centro-direita com bancadas na Câmara e no Senado - apoiaram o ajuste econômico. O placar também alimenta especulações sobre o espaço dessas legendas em um eventual governo Lula IV.

Sim

O PP teve a maior divisão: 33 dos 47 votaram “sim” e 12, “não”. União Brasil: 44 a 6; PSD: 42 a 5 (2 ausências); Republicanos: 36 a 4 (2 ausências e presidente da Câmara); MDB: 33 a 4 (1 ausência); Podemos: 23 a 4; PSDB: 15 a 1 (1 ausência).

Não

No PL, foram 86 votos “não” e quatro ausências. Mas sete deputados contrariaram a orientação partidária e votaram “sim” ao Plano Lula. Nem mesmo a oposição conseguiu falar em uníssono: a disciplina da bancada teve suas exceções registradas no painel.

Nanicas

Entre as bancadas nanicas, PSB (17), PDT (9), PV (6), PRD (3), Rede (3), PCdoB (9), Avante (4), Solidariedade (3) e Cidadania (2) votaram integralmente “sim”, sem ausências. Novo (5) e Missão (1), por sua vez, fecharam integralmente no “não”.

Lógica

O PL e o Novo rejeitaram o ajuste fiscal não pelo conteúdo, mas pelo endereço político: leva a assinatura de Lula. Na lógica da oposição, se tem DNA do Planalto, o voto contrário vem quase por reflexo. A coerência política fica para depois.

Cofre

O Plano Lula não busca fechar o orçamento de 2027, mas o de 2026. E por que tamanha urgência? Porque, na avaliação do governo, o Parlamento sequestrou o orçamento. Além disso, por conta das medidas eleitoreiras do presidente Lula (PT-SP) para se reeleger.

Votaram

Em Rondônia, Maurício Carvalho (União), Silvia Cristina (PP), Rafael Fera e Cristiane Lopes (Podemos) votaram “sim” ao ajuste fiscal do presidente Lula (PT-SP). Coronel Chrisóstomo, Lúcio Mosquini e Fernando Máximo (PL), além de Thiago Flores (União), votaram “não”.

Convergência

O voto favorável de Maurício Carvalho (União) e Cristiane Lopes (Podemos) ao ajuste fiscal sinaliza convergência com o Planalto. Em Brasília, porém, um “sim” no painel não equivale, por si só, a um salvo-conduto político ou entradas na Esplanada, é preciso lealdade e fidelidade sempre.

Portas

Com o voto favorável, Maurício Carvalho e Cristiane Lopes podem mirar as portas abertas no Palácio do Planalto, atualmente abertas para Confúcio Moura (MDB). A expectativa por emendas e investimentos para Rondônia também entra nessa conta política e eleitoral.

Justificou

O deputado federal Fernando Máximo (PL) justificou o voto contrário ao Plano Lula afirmando que o ajuste fiscal reduz benefícios tributários às empresas e pode limitar investimentos em saúde e educação. Para o deputado, áreas essenciais à população não deveriam pagar essa conta pública.

Metáfora

Para explicar o voto conta o Plano Lula, o deputado federal Lúcio Mosquini (PL) recorreu à imagem da dona de casa que, diante das dívidas, reúne a família e corta extras: jantar fora, consumo de energia e roupas. Em Brasília, a metáfora doméstica virou argumento fiscal também.

Cortar

Para Lúcio Mosquini (PL), o governo Lula deveria cortar despesas sem previsão orçamentária, em vez de empurrar ao Congresso um ajuste que reduz recursos da saúde e educação. Na cartilha do deputado, primeiro se corta o desperdício, depois se cobra austeridade.

Dividida

Vale lembrar: o Senado aprovou o texto-base do ajuste fiscal na votação de 18 de novembro. Confúcio Moura (MDB) votou com o governo; Marcos Rogério e Jaime Bagattoli, ambos do PL, votaram contra. No Senado, Rondônia ficou dividida politicamente.

Reduzir

Integrantes da equipe de transição de Marcos Rogério (PL) defendem reduzir o tamanho do Estado de Rondônia. Calma, não falam do território, mas das despesas públicas. Talvez falte à equipe uma leitura as obras de Ladislau Dowbor, economista da PUC-SP.

Conhece

O prefeito de Nova Mamoré, Marcélio Brasileiro, presidente da AROM, conhece as teses de Ladislau Dowbor. Sabe que desenvolvimento não depende de um Estado menor, mas de investimentos capazes de fomentar negócios, gerar riqueza e movimentar a economia.

Cresce

O orçamento de Rondônia cresce ano após ano, mas isso não se traduz em investimentos robustos nas estradas rurais, rodovias estaduais, agroindústrias e no parque industrial de Porto Velho. Afinal, arrecadar mais não significa, necessariamente, desenvolver.

Desafio

Nesse cenário, o futuro governo de Marcos Rogério (PL) estuda criar a Superintendência do Agronegócio, para fortalecer a Rondônia Rural Show e fomentar a agroindústria no âmbito estadual. Mais que cortar despesas, o desafio é criar riqueza e ampliar oportunidades.

Mudança

O futuro governo de Marcos Rogério (PL) precisará fortalecer SEDEC e a SEAGRI - Emater e Idaron, bem como o DER. Sem investimentos, estrutura e gestão eficiente, o discurso de modernização não passa de slogan. O futuro “Estado da Mudança” precisa ser pensado com inteligência.

Rebanho

Falando em IDARON, faltam sete dias para o fim da Declaração de Rebanho. O produtor que perder o prazo poderá sofrer sanções previstas na legislação sanitária. Para informações, o atendimento está disponível pelo WhatsApp: (69) 99224-9469.

Rebeldia

Um deputado do Centrão da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) confidenciou à coluna que bastaria três parlamentares do PL romperem a orientação partidária e aderirem ao bloco para garantir a presidência da Casa de Leis por um biênio. Nos bastidores, a rebeldia pode valer ouro.

Alinhamento

O voto da deputada federal Cristiane Lopes (Podemos) no Plano Lula sinaliza aproximação com o Planalto. O mesmo alinhamento poderá ocorrer com Jaime Gazola (Podemos), deputado eleito, quando assumir sua cadeira na Câmara dos Deputados.

Aproximação

A aproximação de Cristiane Lopes e Jaime Gazola, ambos do Podemos, com o governo federal poderá abrir portas na Esplanada dos Ministérios para liberar recursos à Prefeitura de Porto Velho. A promessa é transformar a capital num canteiro de obras, com dividendos políticos.

Tabuleiro

Nesse tabuleiro, Léo Moraes (Podemos) poderá colher frutos para sua reeleição. Resta saber se o PT de Rondônia assistirá passivamente à movimentação ou se acordará a tempo de disputar espaço e influência junto ao Palácio do Planalto para voltar a conquistar a Prefeitura de Porto Velho.

Risco

Gedeão Negreiros (PSDB) corre o risco de perder até os últimos fios de cabelo da sua careca para não deixar restos a pagar ao futuro presidente da CMPV. O vereador ainda não quitou integralmente as rescisões trabalhistas. A herança administrativa promete dor de cabeça.

Manteve

O TJRO manteve a condenação do vereador Marcos Combate (Avante), que poderá ficar inelegível nas próximas eleições. Ele responde por difamação e injúria contra o diretor-presidente da ARDPV, o advogado Oscar Neto. Como diz o ditado: quem muitas pedras bole, uma lhe cai na cabeça.

Sério

Falando sério, no fim das contas, a política rondoniense continua sendo um jogo de conveniências, no qual muitos defendem princípios até aparecer uma oportunidade de negociar cargos, votos e poder. Mas o eleitor não é figurante desse espetáculo: observa, compara e, quando chega a hora, cobra a conta. Afinal, ganha eleição quem erra menos e perde quem subestima a memória do povo.