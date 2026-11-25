Por rondoniatual.com

Publicada em 25/11/2026 às 08h50

Um indivíduo identificado como João, suspeito de envolvimento em roubos nos municípios de Ji-Paraná e Ouro Preto do Oeste, morreu após entrar em confronto com policiais militares durante uma perseguição na noite desta terça-feira (24), em Ji-Paraná.

A ocorrência teve início após a Polícia Militar localizar uma motocicleta Honda Fan que havia sido roubada em Ouro Preto do Oeste. Durante as diligências, os policiais chegaram a uma residência onde o veículo havia sido deixado.

No local, também foi encontrado outro homem, identificado como Jackson de Souza, apontado como possível comparsa de João Paulo em um roubo a um estabelecimento comercial localizado na Avenida Aracaju, em Ji-Paraná. Conforme as informações apuradas, os suspeitos teriam utilizado a motocicleta roubada durante a ação criminosa.

João Paulo possuía diversas passagens pela polícia e já havia sido preso em outro município. Ele era investigado por possível envolvimento em crimes patrimoniais na região.

Durante uma abordagem em uma vila de apartamentos no bairro Valparaíso, João Paulo conseguiu fugir utilizando uma bicicleta. Outra guarnição da Polícia Militar em apoio, conseguiu avistá-lo nas proximidades do bairro JK. Ao perceber a aproximação da viatura, ele abandonou a bicicleta e passou a fugir a pé, pulando muros de residências até entrar em uma área de matagal.

Os policiais iniciaram o acompanhamento e, durante a tentativa de captura, localizaram o suspeito em meio à vegetação. Nesse momento, João Paulo sacou um revólver e efetuou disparo contra a equipe, que não foi atingida. Diante da injusta agressão, os militares reagiram com dois disparos, sendo que um deles atingiu João Paulo na região do peito.

Ele foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) segundo distrito, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Jackson de Souza foi preso e apresentado na delegacia, ele é suspeito de um arrombamento a uma loja, mas nega participação nos crimes investigados.

Com o trabalho da Polícia Militar foi possível recuperar a motocicleta furtada, que poderá ser devolvida ao seu respectivo dono. Arma com munição utilizada por João Paulo no disparo contra os policiais foi entregue na UNISP juntamente com o celular de Jackson Souza, que teria quebrado o mesmo durante a abordagem.