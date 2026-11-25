Por MPF-RO

Publicada em 25/11/2026 às 08h52

O Ministério Público Federal (MPF) apura a recusa recorrente de gratuidades no transporte rodoviário interestadual e a demora na concessão de descontos em passagens aéreas para pessoas com deficiência. O órgão busca assegurar a efetividade de direitos básicos garantidos por leis federais e normas regulamentares em vigor no país.

Para combater as irregularidades relatadas, o MPF questionou a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em Rondônia, estabelecendo o prazo de 15 dias úteis para respostas e providências. A ANTT deverá informar a relação de empresas autorizadas a operar no trecho entre Porto Velho (RO) e Florianópolis (SC).

Além disso, a Agência também deve verificar o cumprimento da reserva legal de assentos gratuitos do Passe Livre e da ID Jovem por meio de fiscalização in loco e auditoria nos sistemas de vendas do Terminal Rodoviário da capital rondoniense.

Transporte aéreo

Por sua vez, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) deve informar ao MPF sobre os prazos e canais regulatórios exigidos das companhias aéreas para o processamento dos formulários médicos (Medical Information Form - Medif - e Frequent Traveller Medical Card - Fremec). Os documentos são exigidos para a concessão de descontos em passagens aéreas para pessoas com deficiência.

A Anac terá que esclarecer quais medidas fiscalizatórias foram adotadas diante de omissões das companhias na análise dos pedidos de desconto mínimo de 80% na tarifa de acompanhantes de pessoas com autismo ou com necessidade de assistência especial.

A atuação do MPF decorre de atendimento realizado na Sala de Atendimento ao Cidadão em Porto Velho, onde uma mãe denunciou a negação frequente de bilhetes gratuitos no transporte rodoviário interestadual para sua filha de 7 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA nível 3, não verbal), e para a irmã de 17 anos. A manifestante relatou ainda que, desde 2025, enfrenta a falta de análise da documentação médica por parte das empresas aéreas para a obtenção do desconto legal para acompanhante.

Gratuidade e desconto em passagens

A legislação nacional assegura a reserva de vagas gratuitas no transporte coletivo rodoviário interestadual para pessoas com deficiência hipossuficientes por meio do Passe Livre Federal (Lei nº 8.899/1994 e Decreto nº 3.691/2000) e para jovens de baixa renda via ID Jovem (Lei nº 12.852/2013 e Decreto nº 8.537/2015). Já no transporte aéreo, o artigo 27 da Resolução ANAC nº 280/2013 garante o desconto de no mínimo 80% na tarifa do acompanhante quando a presença deste for indispensável para a viagem da pessoa com deficiência.

O procurador da República Raphael Bevilaqua aguarda o envio dos relatórios e informações solicitadas às agências reguladoras para definir as próximas medidas cabíveis.

Foto: Ana Flávia Venâncio/Prefeitura de Porto Velho/Semtra