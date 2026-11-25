Por SINDAFISCO

Publicada em 25/11/2026 às 08h44

O Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais de Rondônia (Sindafisco) concluiu o processo eleitoral que definiu a nova Diretoria Executiva para o triênio 2027/2029. Apenas uma chapa, a “União e Trabalho”, foi registrada. Sem impugnações ou recursos pendentes, a Comissão do Processo Eleitoral homologou a chapa por aclamação em 12 de novembro de 2026, conforme o parágrafo único do art. 80 do Estatuto da entidade.

O Termo de Homologação foi assinado pelo presidente da Comissão, Carlos Estevam dos Santos Moreira, e pelos membros Jorge Valério Soares e Luís Sergio Coimbra. O mandato da nova diretoria começa em 1º de janeiro de 2027 e termina em 31 de dezembro de 2029.

Quem assume a gestão

A Diretoria Executiva será presidida por Marcello Fontenele Boris Frota, tendo Mauro Roberto da Silva como vice-presidente. Vanda Vilhena de Melo ocupará a Secretaria Geral, com Fabio Vieira Ferreira como secretário adjunto. Tomas Giovane do Nascimento será o diretor financeiro, com Ronei Plácido Ribeiro como adjunto. A Diretoria Jurídica ficará com Marcio Alves Passos.

Completam a chapa Rodolfo Bergamaschi Herrmann (Ação Social e Comunicação), Sandra Mara Araújo (Assuntos Intersindicais) e Roseli Carvalho de Lima (Aposentados e Pensionistas). O Conselho Fiscal será formado por Anivaldo de Deus Pinto, Mauro Bianchin e Walmir de Amorim. O Conselho de Ética terá Rony Eguez Vacadiez, Mauro Ganaha e Darlene Amaral de Souza.

Solenidade de posse

Os eleitos tomarão posse em solenidade no dia 17 de dezembro, na sede do Sindafisco, na Rua José Bonifácio, nº 814, Bairro Olaria, em Porto Velho. O evento contará com lideranças sindicais, auditores fiscais e autoridades.

A homologação por aclamação evidencia a unidade da categoria em torno do projeto apresentado pela chapa “União e Trabalho”. Fundado em 26 de novembro de 1993, o Sindafisco representa os auditores fiscais de tributos estaduais de Rondônia.