Por Assessoria

Publicada em 25/11/2026 às 08h31

As escolas da Rede Municipal de Ensino de Jaru promoveram uma série de atividades educativas e culturais em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado no último dia 20 de novembro.

A programação contou com momentos de reflexão, conscientização, apresentações culturais e práticas pedagógicas voltadas à valorização da história, da cultura e das contribuições da população negra para a formação da sociedade brasileira.

A secretária municipal de Educação, Cleide Leite Prates, destacou a importância de trabalhar a temática desde os primeiros anos da vida escolar, incentivando valores como respeito, igualdade e valorização da diversidade. “Um dos papéis da Educação Infantil é promover o respeito, a igualdade e a valorização das diferenças. Por isso, é fundamental abordar esse assunto desde cedo, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e respeitosos”, ressaltou.

Na Escola Municipal Zenir de Carvalho, as ações foram integradas ao projeto Família na Escola, que proporcionou momentos de interação e troca de experiências entre alunos, familiares e a comunidade escolar. A programação incluiu apresentações culturais, brincadeiras, exposições de trabalhos e atividades pedagógicas desenvolvidas ao longo do ano letivo. A iniciativa também possibilitou que as famílias acompanhassem de perto as experiências, descobertas e aprendizagens das crianças, fortalecendo os vínculos entre a escola e a comunidade.