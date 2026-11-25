Por Assessoria

Publicada em 25/11/2026 às 09h17

Segurados ativos e inativos podem se candidatar presencialmente ou por e-mail; votação para a gestão do patrimônio previdenciário ocorre em 21 de dezembro

O Instituto de Previdência Municipal de Vilhena (IPMV) recebe até o dia 27 de novembro as inscrições para o processo eleitoral regido pelo Edital de Convocação nº 001/2026. O pleito definirá os representantes dos segurados na administração e fiscalização dos recursos previdenciários do município.

De acordo com o edital, as vagas estão distribuídas entre os seguintes segmentos: Secretaria Municipal de Educação (SEMED); Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS); Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP) e/ou Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI); Paço Municipal, abrangendo as secretarias menores do Poder Executivo, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), a Câmara de Vereadores e a Fundação Cultural; servidores inativos.

Os interessados devem ficar atentos aos horários distintos para cada modalidade de inscrição no dia 27 de novembro. O atendimento presencial ocorre na sede do IPMV até as 13h30. Já o envio de documentação por meio eletrônico, pelo endereço [email protected], será aceito até as 17h da mesma data.

O edital completo e os demais documentos referentes ao processo eleitoral estão disponíveis para consulta no portal oficial do instituto: ipmv.ro.gov.br/eleicoes-caf-2026-editais-e-documentos-oficiais.

A votação será realizada no dia 21 de dezembro de 2026. Segundo a organização do pleito, a participação dos segurados no processo é essencial para fortalecer a governança, a fiscalização e a transparência na gestão do patrimônio previdenciário municipal.