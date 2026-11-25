Por Assessoria

Publicada em 25/11/2026 às 09h40

A Prefeitura de Cacoal, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), está com inscrições abertas na Central Única de Vagas para o ingresso de novos alunos na rede municipal de ensino no ano letivo de 2027. A iniciativa tem como objetivo organizar a demanda por vagas, facilitar o acesso das famílias aos serviços educacionais e conferir maior transparência ao processo de distribuição de vagas nas escolas e creches municipais.

Podem ser cadastradas crianças a partir de um ano de idade, na educação infantil, e novos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

O primeiro passo é realizar o agendamento pelo portal da Central Única de Vagas de Cacoal. O atendimento presencial ocorre na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Amazonas, nº 2.544, das 7h30 às 13h30.