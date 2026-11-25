Por Assessoria

Publicada em 25/11/2026 às 09h49

A Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), realizou uma atividade especial em alusão à campanha Novembro Azul, voltada aos adolescentes atendidos pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).

Conduzido pelo palestrante Yan Kaique Bento Azzi, o encontro abordou os principais cuidados com a saúde masculina de maneira leve, descontraída e com bom humor, incentivando os adolescentes a romperem tabus, ampliarem seus conhecimentos e adotarem hábitos preventivos desde cedo.

Um dos destaques da programação foi a realização de uma dinâmica interativa sobre expectativa de vida, que proporcionou aos participantes uma reflexão prática sobre como as escolhas, atitudes e cuidados cotidianos podem influenciar diretamente o futuro, a qualidade de vida e o bem-estar.

Além da conscientização e da troca de conhecimentos, a atividade promoveu um ambiente de escuta, acolhimento e participação, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos dos adolescentes com a rede municipal de assistência social.

A iniciativa reforça a importância de trabalhar a prevenção, o cuidado com a saúde e a conscientização desde a adolescência, valorizando ações que promovam o desenvolvimento, a proteção e o bem-estar dos jovens de Guajará-Mirim.