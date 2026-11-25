Por Asssessoria

Publicada em 25/11/2026 às 09h31

Pessoas, memórias e momentos que atravessam gerações fazem parte da história de um município. Com esse sentimento, Pimenta Bueno celebrou seus 49 anos nesta segunda-feira, em uma noite especial na Praça dos Pioneiros, marcada também pelo acender das luzes de Natal.

O evento reuniu famílias e contou com apresentações culturais, proporcionando momentos de confraternização e valorização da identidade local. Um dos destaques foi a exibição de um vídeo comemorativo, que resgatou lembranças e acontecimentos importantes da trajetória da cidade, homenageando quem contribuiu e continua fazendo parte dessa história.

A programação também contou com a apresentação teatral “Jesus, a Luz do Mundo”, trazendo uma mensagem de fé e reflexão sobre o verdadeiro significado do Natal: o nascimento de Jesus Cristo, símbolo de esperança, amor e renovação. O espetáculo integrou o momento do acender das luzes natalinas, dando início à decoração da Praça dos Pioneiros.

Mais do que celebrar a chegada do Natal, a noite foi marcada pelo reconhecimento da história, das conquistas e das pessoas que fazem Pimenta Bueno crescer e se desenvolver diariamente.

Com a participação das famílias e autoridades municipais, a celebração reforçou o sentimento de união e pertencimento da comunidade.

São 49 anos de histórias, conquistas e pessoas. Uma trajetória que merece ser lembrada, valorizada e celebrada por toda a nossa gente!