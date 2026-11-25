Por Letícia Regis

Publicada em 25/11/2026 às 11h57

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), executa serviços de drenagem na rua Francisco Costa, no bairro Castanheira, com o objetivo de melhorar o escoamento das águas das chuvas e contribuir para melhores condições de circulação na região.

As equipes trabalham na escavação de vala, assentamento de manilhas e construção de boca de lobo, estruturas que integram o sistema de drenagem e auxiliam na captação e condução adequada da água.

O serviço faz parte das ações de infraestrutura realizadas pelo município para atender pontos que necessitam de melhorias na drenagem urbana. A intervenção também contribui para reduzir o acúmulo de água nas vias durante o período chuvoso.

O prefeito Léo Moraes destacou que a atuação da Prefeitura busca atender as necessidades identificadas nos bairros e melhorar a infraestrutura das comunidades.

“Estamos trabalhando para levar melhorias para as diferentes regiões de Porto Velho. A drenagem é uma ação importante porque ajuda a prevenir transtornos, principalmente durante as chuvas, e garante mais segurança e qualidade de vida para quem mora e circula nesses locais”.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, a execução dos serviços considera as características de cada local e busca solucionar os problemas de escoamento de forma adequada.

“A equipe está atuando na rua Francisco Costa com a execução de toda a estrutura necessária para melhorar a drenagem. A construção da boca de lobo, o assentamento das manilhas e a abertura da vala são etapas importantes para garantir que a água tenha um direcionamento adequado”.

A Seinfra mantém o trabalho de manutenção e implantação de sistemas de drenagem em diferentes pontos da capital, conforme as demandas identificadas pelas equipes técnicas.