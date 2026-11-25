Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 25/11/2026 às 11h29

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio informou que mais de 8 mil pessoas foram vacinadas contra a mpox com todas as doses enviadas pelo Ministério da Saúde desde a retomada da imunização no dia 6 de novembro. No momento, os estoques da vacina no município estão esgotados.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que está disponibilizando nesta semana vacinas suficientes para até 10 mil aplicações na capital.

"Essa nova remessa será destinada prioritariamente à aplicação da segunda dose em pessoas que já iniciaram o esquema vacinal, que prevê duas doses com intervalo de 28 dias. No dia 18 de novembro, o Ministério da Saúde havia enviado frascos para até 5 mil aplicações".

Para reforçar o estoque nacional, o Ministério da Saúde garantiu, por meio do Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), a aquisição de 25 mil doses - todo o estoque disponível. A vacina enfrenta escassez mundial, com apenas um laboratório produtor na Dinamarca pré-qualificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O texto diz ainda que "conforme as diretrizes da OMS, a vacinação contra mpox é direcionada a grupos com maior vulnerabilidade ou risco de exposição à doença: pessoas vivendo com HIV/aids com contagem de CD4 inferior a 100 células/mm³; pessoas vivendo com HIV com CD4 inferior a 200 células/mm³, usuários de PrEP, profissionais de laboratório que manipulam amostras de mpox e pessoas de 18 a 49 anos após exposição de médio ou alto risco a casos suspeitos, prováveis ou confirmados".