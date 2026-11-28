Por Governo de Rondônia

Publicada em 28/11/2026 às 11h01

Iniciada na segunda-feira (23), pelo Governo de Rondônia, a série especial “Resultados de uma Gestão” apresenta um balanço histórico das transformações econômicas, sociais e ambientais vividas pelo estado nos últimos anos. Confira os principais destaques das primeiras matérias publicadas pela Secretaria de Estado de Comunicação (Secom).

RECORDE NAS EXPORTAÇÕES

A primeira reportagem temática mostra como Rondônia ultrapassou a marca de US$ 3,10 bilhões em exportações apenas entre janeiro e outubro de 2026 — superando todo o volume registrado no ano anterior. Com produtos enviados para mais de 100 países, o estado registra saltos expressivos na venda internacional de diversos produtos como café, tambaqui e castanha-do-brasil.

EXPANSÃO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

A expansão da qualificação da mão de obra em Rondônia ao longo dos últimos oito anos marca os últimos anos em Rondônia. O resultado é impulsionado pela descentralização do ensino e pelo uso de escolas móveis itinerantes, o estado aproximou os cursos técnicos da população nos 52 municípios, preparando a população para as demandas do mercado local.

RONDÔNIA PELA LENTES DA COMUNICAÇÃO

Por meio de uma retrospectiva fotográfica assinada pelos profissionais da Secom – Ésio Mendes, Daiane Mendonça e Frank Néry – a matéria revela os bastidores, desafios e emoções do período de 2019 a 2026. Os registros retratam desde o enfrentamento à pandemia, o combate aos extremos climáticos, até os avanços do desenvolvimento de Rondônia.

RECORDE DE NOVOS NEGÓCIOS

Voltada ao ambiente de negócios, a reportagem revela que Rondônia contabilizou 208.082 mil novas empresas abertas entre janeiro de 2019 e setembro de 2026. O resultado reflete a desburocratização e a digitalização dos serviços da Junta Comercial (Jucer), garantindo um recorde anual de 32.482 mil registros em 2025 e mantendo o ritmo acelerado com mais de 30,8 mil novos empreendimentos nos nove primeiros meses de 2026.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Com a elevação da Sepat ao status de secretaria e o uso de drones de alta precisão, o estado georreferenciou mais de 101,6 mil hectares em diversos municípios e reduziu em até 98,4% as taxas do serviço. As ações resultaram na entrega de 6.427 mil títulos de propriedade registrados, na arrecadação histórica da Gleba Rio Pardo e no reconhecimento nacional pelo Prêmio Solo Seguro, da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ).