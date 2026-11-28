Por Letícia Regis

Publicada em 28/11/2026 às 12h19

Ruas, avenidas e áreas de convivência de Porto Velho receberam serviços de limpeza e conservação realizados pela Prefeitura, por meio da Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). O mutirão contemplou o Parque da Cidade, a rua Dom Pedro II, as avenidas Carlos Gomes e Jorge Teixeira e a Praça Pequeno Vitor.

Os trabalhos incluíram a retirada de resíduos e a limpeza dos locais atendidos, com atenção aos espaços utilizados diariamente por moradores, trabalhadores e visitantes. A iniciativa integra as ações de manutenção urbana e busca preservar as condições de uso dessas áreas.

Para o prefeito Léo Moraes, a manutenção dos espaços públicos precisa fazer parte da rotina da cidade.

“Estamos trabalhando para manter Porto Velho limpa e organizada. As equipes estão nas ruas, atendendo diferentes pontos da cidade e garantindo que os espaços públicos estejam em condições adequadas para a população. É um trabalho contínuo e que precisa da colaboração de todos”.

A conservação das áreas públicas também depende do descarte correto dos resíduos. A participação dos moradores contribui para evitar o acúmulo de lixo e preservar os resultados dos serviços realizados pelas equipes.

Segundo o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, a atuação das equipes é planejada de acordo com as necessidades identificadas em cada região.

“Nosso trabalho é levar as equipes aos pontos que precisam de atenção, realizando a limpeza e a manutenção dos espaços públicos. Esses mutirões ajudam a melhorar o aspecto da cidade e garantem ambientes mais agradáveis para quem utiliza esses locais diariamente”.

Os serviços seguem em diferentes regiões da capital, conforme as demandas identificadas pelas equipes. O trabalho busca manter ruas, praças e demais áreas de convivência em melhores condições para a população.