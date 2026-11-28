Por PC/RO

Publicada em 28/11/2026 às 09h00

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Nova Mamoré, com apoio da Delegacia Regional de Guajará-Mirim, deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (27), a Operação Potestade, direcionada à investigação de integrantes de uma organização criminosa.

Durante a ação, foram cumpridas oito medidas cautelares, sendo três mandados de prisão preventiva, um mandado de busca e apreensão de adolescente e quatro mandados de busca e apreensão domiciliar. As diligências também contemplaram outras medidas destinadas ao aprofundamento das investigações e à identificação e responsabilização dos demais envolvidos.

As investigações apontam para a atuação de integrantes do grupo criminoso na imposição de um chamado “poder paralelo”, com a prática de torturas e aplicação de punições no contexto conhecido como “Tribunal do Crime”.

A operação resultou no cumprimento das ordens judiciais contra os investigados identificados pelas iniciais G.M., D.F.A. de A. e M.R. da R., que foram presos preventivamente e colocados à disposição da Justiça. Um adolescente também foi apreendido e encaminhado à Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo (FEASE). Durante as diligências, foram apreendidas substâncias análogas a entorpecentes em posse de dois investigados.

O nome da operação faz referência à palavra “potestade”, que representa poder, autoridade e domínio. A escolha simboliza o princípio de que o exercício legítimo da autoridade e a aplicação da lei cabem exclusivamente ao Estado, não sendo admissível que organizações criminosas imponham regras ou promovam julgamentos e punições à margem da legislação.

A atuação integrada entre a Polícia Civil, o Ministério Público e o Poder Judiciário possibilitou o cumprimento das medidas judiciais, fortalecendo as investigações e as ações de enfrentamento às organizações criminosas que atuam na região de fronteira.

A Polícia Civil de Rondônia reforça que as investigações continuam, com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os envolvidos, reafirmando seu compromisso com o combate ao crime organizado, a preservação da ordem pública e a segurança da população.