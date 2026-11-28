Na quinta-feira (26), a equipe da SEMADER fez cascalhamento na Linha Rio da Prata, na região do Pacarana.
O trabalho começou cedo e foi até o fim da tarde. A retroescavadeira carregou o cascalho, o caminhão caçamba levou o material pelo trecho e a máquina espalhou e nivelou a pista.
Com o leito da estrada mais firme, melhora o tráfego para os produtores rurais e para o transporte escolar que atende a região.
Linha Rio da Prata – Pacarana, zona rural de Espigão d’Oeste
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