Por Assessoria

Publicada em 28/11/2026 às 09h08

Na quinta-feira (26), a equipe da SEMADER fez cascalhamento na Linha Rio da Prata, na região do Pacarana.

O trabalho começou cedo e foi até o fim da tarde. A retroescavadeira carregou o cascalho, o caminhão caçamba levou o material pelo trecho e a máquina espalhou e nivelou a pista.

Com o leito da estrada mais firme, melhora o tráfego para os produtores rurais e para o transporte escolar que atende a região.

Linha Rio da Prata – Pacarana, zona rural de Espigão d’Oeste