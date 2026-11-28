Um trecho de pelo menos três quadras da Avenida Cuiabá, em Cacoal, está sem iluminação pública há mais de uma semana, segundo relato de um leitor da Tribuna Popular. A situação tem gerado preocupação entre as pessoas que utilizam a via, especialmente durante a noite e nas primeiras horas da manhã.
De acordo com o relato, os postes estão apagados nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), comprometendo a visibilidade em uma das principais avenidas da cidade.
A Avenida Cuiabá é bastante utilizada pela população para a prática de atividades físicas, como caminhadas e corridas. O movimento é frequente tanto no início da manhã quanto no período noturno, o que aumenta a preocupação com a falta de iluminação e a segurança dos usuários.
“A Avenida Cuiabá está um breu há mais de uma semana. Está sem iluminação desde a frente da UPA, em um trecho de umas três quadras. Eu caminho ali todos os dias, às 5h da manhã, e sempre tem gente. À noite também tem muito movimento”, relatou o leitor, ao procurar a Tribuna Popular para dar visibilidade ao problema.
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