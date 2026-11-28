Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 28/11/2026 às 09h03

Um trecho de pelo menos três quadras da Avenida Cuiabá, em Cacoal, está sem iluminação pública há mais de uma semana, segundo relato de um leitor da Tribuna Popular. A situação tem gerado preocupação entre as pessoas que utilizam a via, especialmente durante a noite e nas primeiras horas da manhã.

De acordo com o relato, os postes estão apagados nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), comprometendo a visibilidade em uma das principais avenidas da cidade.

A Avenida Cuiabá é bastante utilizada pela população para a prática de atividades físicas, como caminhadas e corridas. O movimento é frequente tanto no início da manhã quanto no período noturno, o que aumenta a preocupação com a falta de iluminação e a segurança dos usuários.

“A Avenida Cuiabá está um breu há mais de uma semana. Está sem iluminação desde a frente da UPA, em um trecho de umas três quadras. Eu caminho ali todos os dias, às 5h da manhã, e sempre tem gente. À noite também tem muito movimento”, relatou o leitor, ao procurar a Tribuna Popular para dar visibilidade ao problema.